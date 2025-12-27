我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王ADEN腦中閃過要偷親Sabrina的想法。（圖／翻攝自YouTube 小姐不熙娣）

新生代歌手王ADEN近日因校園演唱會臭臉爭議形象重挫，跨年演出遭取消，隨著爭議發酵，網友翻出他過去在綜藝節目《小姐不熙娣》中的大膽行徑，不僅對班底Sabrina（吳怡德）一見鍾情，更曾自爆誤闖對方房間意圖偷親，引發小S與現場嘉賓驚呼。王ADEN在《小姐不熙娣》中對Sabrina一見鍾情，還約她去河堤騎腳踏車、看夕陽、吃飯，不過卻傳出兩人在小房間接吻的傳聞，Sabrina解釋，是在休息時間她先去洗澡，一出來發現王ADEN在她房間，淺聊一下才知道他想找廁所但走錯房間，王ADEN說，隔壁間還有Mia跟木木老師，為了不打擾女生們聊天，才會隨便找一間房間進去。王ADEN大方坦承，當時本來想跟Sabrina講悄悄話，結果Sabrina把他拉到陽台，就是要讓大家看到他們在聊天，小S問他當時是不是想偷親Sabrina，王ADEN說，「這個念頭是有漂過我的腦海。」讓全場暴動。不僅如此，有次王ADEN跟派翠克、Sabrina、朱郁琦一起搭車，看Sabrina下車，他馬上也緊跟著下車，王ADEN脫口Sabrina的本名，「我有問怡德要不要續攤，但她說早上有工作，我就跟派翠克去他工作室。」小S笑虧Sabrina，「認識妳這麼久我都不知道妳叫怡德欸！」王ADEN坦言，Sabrina給他很多靈感，寫了很多首關於「直接」這件事的歌曲，還說上節目或許是種投資，一次可以寫10首。