▲王ADEN（如圖）在節目中的表現讓網友搖頭說：「看到他彷彿感覺看到王大陸」、「男生腳動來動去，很輕浮，不像新人，很油。」（圖／小姐不熙娣YT）

創作歌手王ADEN近日在校園演唱會中，面對一名女學生誤闖舞台，他臭臉蹲在一旁拒唱，引發網友撻伐，爭議持續發酵，讓他丟了台北、宜蘭跨年演出。而「結屎面」被炎上後，王ADEN過往事蹟、在節目上的片段也全被翻出，他曾在節目《小姐不熙娣》中，聞了小S的頭髮後，直說：「女人的味道！」甚至邀約她一起躺在沙發上追劇，讓小S笑回：「我可以啊，但你不要講話。」影片曝光後，網友也搖頭說：「看到他彷彿感覺看到王大陸」、「男生腳動來動去，很輕浮，不像新人，很油。」王ADEN的爸爸是美髮師，他在節目中忍不住大讚小S髮質超好，並問說：「我可以聞一下嗎？」對方同意後，王ADEN猛吸了一下被問是什麼味道？他則回答：「女人的味道！很讚餒。」小S繼續問說，如果兩人平時只賴在沙發上狂追劇，他能不能接受？王ADEN表示：「很願意，那妳願意嗎？我還是小屁孩。」小S回說我可以啊，但你不要講話。原來，王ADEN在節目上分享與前女友分手的原因，透露因為難滿足對方的需求導致分手，他表示自己還想衝事業，所以能陪伴對方的時間較少，「女生就喜歡待在家看劇，或是吃飯什麼的，但我一坐下來看劇就會覺得很躁，想要出去幹活」。王ADEN憑著帥氣外型和音樂才華闖出知名度，近幾年人氣飆升的他，校園演出、商演活動邀約不斷，沒想到如今卻因舞台上臨場反應不佳、事後拍影片遭疑網暴女學生遭到炎上，導致跨年演出被取消，更被幕後人員爆料排場超大，要求媒體訪問前先提供訪綱、經本人確認後才願意受訪，連天王、天后都鮮少提出這樣的待遇，身為新生代歌手的他，此要求讓現場人員一度錯愕。