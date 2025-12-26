我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歌手王Aden（如圖）近期到校園演唱，因有同學突然上台和他一起跳舞，他受到干擾，突然到旁邊蹲下擺臭臉，事後發澄清影片補跳，引發爭議。（圖／翻攝自王Aden臉書）

近期歌手王ADEN因到校園開唱，遇到學生衝上台，他當下沒有一起互動，蹲在旁邊面部表情明顯不悅，事後又發影片補跳當下沒有大跳的段落，外界並不買單，引發喧然大波。最近謝和弦到校園開唱，也搭上時事哏，邀請同學上台，還幽默表示：「我要大跳了、我要大跳了！」疑似是在酸王ADEN，非常黑色幽默。有網友發現，王ADEN在24日平安夜當晚，依舊有唱校園場，唱到〈雙重人格〉時，還問：「我可以大跳嗎？」自己酸自己，一樣黑色幽默。最近謝和弦到校園開唱時，唱到〈這不是雪中紅〉激昂段落時，他突然幽默表示：「我要大跳了、我要大跳了，你們要上來跟我一起跳嗎？」同時也說：「我不會蹲在那邊。」搭上王ADEN最近和學生風波的時事哏，非常幽默。王ADEN事件始於近期他到校園開唱，有學生突然被老師拱上台和他一起跳舞，王ADEN當場走到旁邊蹲地並擺出臭臉，他事後發影片解釋，因為演出前面下雨讓他沒辦法大跳，後來又遇到同學上台，影響他表現，最後補上完整舞蹈畫面給同學，但網友並不買單，紛紛舉出麥可傑克森、李聖傑、謝金燕等大咖遇到突發狀況仍敬業演出的例子，嚴厲批評他：「偶像的氣度決定了事業的高度。」該名學生在當下發現王ADEN不悅，先是在台上道歉，下台後老師、學生也一起對王ADEN道歉，學生相當有悔意，傳了私訊給王ADEN道歉，王ADEN以語音訊息回覆：「沒關係，我覺得你跳得很好。」老師也發文道歉，解析事情的來龍去脈，並說明王ADEN當下有希望不要責怪學生。但是事件在網路上不斷發酵，有人認為，王ADEN是藝人，何必跟學生計較，應該要有氣度，因為他並不是第一位表演中途遇到觀眾衝上台的藝人，過去麥可傑克森、李聖傑、謝金燕、吳宗憲，都曾經有過類似事件，但是他們當下都是直面粉絲，沒有退縮。也有人持不同意見，認為本來就是學生沒有禮貌，藝人準備的表演被打斷了，生氣有理。儘管王ADEN也強調他對學生上台這件事很Chill，沒有情緒反應，但是輿論還是越演越烈，後續王ADEN在台北、宜蘭的跨年演唱會已被取消。有粉絲分析，這件事是王ADEN收獲最大，因為那名學生衝上台，讓大家瞬間都知道王ADEN是誰，算是一種廣泛的另類宣傳。王ADEN針對這起事件，最後一次發表意見，他表示，「會後發布影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。」王ADEN表示，他和團隊也已經討論過，接下來不會再回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。