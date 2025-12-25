我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歌手王ADEN到校園開唱，唱到一半有學生上台跳舞，該名學生的街舞老師出面說明始末。（圖／翻攝自Threads@chacklee_tc）

▲街舞老師出面說明，當天學生衝上舞台想和王ADEN跳舞的始末，並強調王ADEN下台後沒生氣，反而希望不要責怪學生。（圖／翻攝自Threads@chacklee_tc）

歌手王ADEN才剛結束新北耶誕城演出，近期卻因在校園演唱會時，遇學生衝上台熱舞而擺出臭臉並蹲地，引發外界一面倒批評，事後他也發布影片，重新跳被學生跳走的段落，網友並不買單，酸他一個偶像的氣度決定高度。對此，當事學生的街舞老師發文還原真相，坦承是因現場吵雜導致學生誤解指令才衝上台，並透露王ADEN下台後沒有責怪學生，還特別請求老師不要罵小朋友。老師也已陪同學生向經紀人和王ADEN道歉。王ADEN日前在校園演唱時，因一名同學突然衝上台熱舞，他當下直接走到舞台旁蹲下，表情明顯不悅。影片流出後，有粉絲紛紛舉出麥可傑克森、李聖傑、謝金燕，多位大咖到突發狀況仍敬業互動的例子，批評王ADEN的臨場反應。雖然後來他解釋是因為下雨，讓他前面都沒有跳舞，本來想大跳，但學生衝上來，情緒才會受到影響，不過多數網友並不買單。眼看風波越演越烈，該名學生的街舞老師發文表示，事發當下其實是他授意學生靠近舞台，因為該名學生是王ADEN鐵粉，私下練舞練了很久，老師原本用意是希望她在台下跳，讓王ADEN能注意到並親自CUE她。「但當下音樂很大聲、尖叫聲也大，所以她整個誤解是在台上跳，才會一口氣衝上台。」老師表示，看到學生衝上去的當下他也傻眼，心想完了，學生回過神後也發現不對勁，下台後向王ADEN及其經紀人致歉。老師透露，正當大家以為王ADEN生氣時，他私下的舉動卻讓人意外。老師表示：「王ADEN真的很體諒，他當下很認真地和我細說不要罵學生。我一定要強調這點。」不過也有粉絲認為，從別段影片看來，是老師推學生上台，這件事老師的責任也難辭其咎。針對這次風波，從別的影片角度來看，學生當天在台上已經向王ADEN道歉，私下也發訊息道歉，同時還在Threads上發文向大眾說對不起。有人擔心這名學生遭受網爆，該名學生也特別再發文，告知大家：「我很好。」也因此，對照之下，王ADEN後來發布的影片，讓網友認為並沒有誠意，有人直指，「如果不是因為這位學生，我還不知道你是誰」、「有人會跳你的舞，應該要開心」、「同學突然上台跳舞可能很沒禮貌，但你一起跳會更好」、「你去旁邊蹲下，只會讓人覺得很驕傲，背對觀眾」。據了解，王ADEN原本預定要參與的跨年演唱會活動，目前主辦單位皆已將他取消。