歌手王ADEN才剛結束新北耶誕城演出，近期卻因在校園演唱會時，遇學生衝上台熱舞而擺出臭臉並蹲地，引發外界一面倒批評，事後他也發布影片，重新跳被學生跳走的段落，網友並不買單，酸他一個偶像的氣度決定高度。對此，當事學生的街舞老師發文還原真相，坦承是因現場吵雜導致學生誤解指令才衝上台，並透露王ADEN下台後沒有責怪學生，還特別請求老師不要罵小朋友。老師也已陪同學生向經紀人和王ADEN道歉。
台上蹲地臭臉遭炎上 網搬大咖教做人
王ADEN日前在校園演唱時，因一名同學突然衝上台熱舞，他當下直接走到舞台旁蹲下，表情明顯不悅。影片流出後，有粉絲紛紛舉出麥可傑克森、李聖傑、謝金燕，多位大咖到突發狀況仍敬業互動的例子，批評王ADEN的臨場反應。雖然後來他解釋是因為下雨，讓他前面都沒有跳舞，本來想大跳，但學生衝上來，情緒才會受到影響，不過多數網友並不買單。
街舞老師認了授意 誤解手勢釀舞台事故
眼看風波越演越烈，該名學生的街舞老師發文表示，事發當下其實是他授意學生靠近舞台，因為該名學生是王ADEN鐵粉，私下練舞練了很久，老師原本用意是希望她在台下跳，讓王ADEN能注意到並親自CUE她。
「但當下音樂很大聲、尖叫聲也大，所以她整個誤解是在台上跳，才會一口氣衝上台。」老師表示，看到學生衝上去的當下他也傻眼，心想完了，學生回過神後也發現不對勁，下台後向王ADEN及其經紀人致歉。
私下求情不要罵她 陪學生面對校方
老師透露，正當大家以為王ADEN生氣時，他私下的舉動卻讓人意外。老師表示：「王ADEN真的很體諒，他當下很認真地和我細說不要罵學生。我一定要強調這點。」不過也有粉絲認為，從別段影片看來，是老師推學生上台，這件事老師的責任也難辭其咎。
針對這次風波，從別的影片角度來看，學生當天在台上已經向王ADEN道歉，私下也發訊息道歉，同時還在Threads上發文向大眾說對不起。有人擔心這名學生遭受網爆，該名學生也特別再發文，告知大家：「我很好。」
也因此，對照之下，王ADEN後來發布的影片，讓網友認為並沒有誠意，有人直指，「如果不是因為這位學生，我還不知道你是誰」、「有人會跳你的舞，應該要開心」、「同學突然上台跳舞可能很沒禮貌，但你一起跳會更好」、「你去旁邊蹲下，只會讓人覺得很驕傲，背對觀眾」。據了解，王ADEN原本預定要參與的跨年演唱會活動，目前主辦單位皆已將他取消。
街舞老師全文
我是影片中女生
所在學校的街舞老師
事發當下就是我授意
讓她靠近舞台的
因為我知道她喜歡王ADEN很久
當雙重人格這首歌出來時
也是常常聽到她很喜歡那首歌
她身邊朋友也知道她常常練習
就是希望也有機會像其他粉絲 一樣
可以和偶像共舞
我原本用意是希望她在台下跳
希望王ADEN能夠注意到她
CUE她上台
但當下音樂很大聲
大家尖叫聲也大
所以她整個誤解是在台上跳 (她的文章就是想表達這意思)
才會一口氣衝上台
所以才引起整個事件的發生
發生的當下 說我不傻眼是不騙人的
整個就是知道完了
孩子也是興奮過頭回過神後
發現事情的不對勁
當下真的是火速和王ADEN以及他的經紀人致歉
真的王ADEN是很體諒
他當下很認真的和我細說
不要罵小朋友
隨後又帶小朋友(女生) 去和學校致歉給學校帶來麻煩
其他還有在場的藝人、經紀人 工作人員致歉
隨後我和女生就正經聊接下來 要面對的事情
一定要面對 並接受大家的指教 才能對得起自已
不然真的會造成不可磨滅的陰影
我也會陪小朋友面對
我也真的謝謝王ADEN的體諒🙏🏻
不然大家不會知道 她真的一直在道歉接下來就是接受大家的指教 🙏🏻🙏🏻
看表演的孩子
王ADEN的粉絲
欣賞王ADEN的人
絕對有資格生氣
因為這是不對且不好的行為我也知道讓她靠近舞台時
我就已經有責任在身上了勇於面對
遇到事情就是解決 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
真的和大家說聲對不起 以及
王ADEN本人真的體諒小朋友
我親眼所見 所以我一定要強調這件事 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
我是廣告 請繼續往下閱讀
王ADEN日前在校園演唱時，因一名同學突然衝上台熱舞，他當下直接走到舞台旁蹲下，表情明顯不悅。影片流出後，有粉絲紛紛舉出麥可傑克森、李聖傑、謝金燕，多位大咖到突發狀況仍敬業互動的例子，批評王ADEN的臨場反應。雖然後來他解釋是因為下雨，讓他前面都沒有跳舞，本來想大跳，但學生衝上來，情緒才會受到影響，不過多數網友並不買單。
街舞老師認了授意 誤解手勢釀舞台事故
眼看風波越演越烈，該名學生的街舞老師發文表示，事發當下其實是他授意學生靠近舞台，因為該名學生是王ADEN鐵粉，私下練舞練了很久，老師原本用意是希望她在台下跳，讓王ADEN能注意到並親自CUE她。
「但當下音樂很大聲、尖叫聲也大，所以她整個誤解是在台上跳，才會一口氣衝上台。」老師表示，看到學生衝上去的當下他也傻眼，心想完了，學生回過神後也發現不對勁，下台後向王ADEN及其經紀人致歉。
老師透露，正當大家以為王ADEN生氣時，他私下的舉動卻讓人意外。老師表示：「王ADEN真的很體諒，他當下很認真地和我細說不要罵學生。我一定要強調這點。」不過也有粉絲認為，從別段影片看來，是老師推學生上台，這件事老師的責任也難辭其咎。
針對這次風波，從別的影片角度來看，學生當天在台上已經向王ADEN道歉，私下也發訊息道歉，同時還在Threads上發文向大眾說對不起。有人擔心這名學生遭受網爆，該名學生也特別再發文，告知大家：「我很好。」
也因此，對照之下，王ADEN後來發布的影片，讓網友認為並沒有誠意，有人直指，「如果不是因為這位學生，我還不知道你是誰」、「有人會跳你的舞，應該要開心」、「同學突然上台跳舞可能很沒禮貌，但你一起跳會更好」、「你去旁邊蹲下，只會讓人覺得很驕傲，背對觀眾」。據了解，王ADEN原本預定要參與的跨年演唱會活動，目前主辦單位皆已將他取消。
街舞老師全文
我是影片中女生
所在學校的街舞老師
事發當下就是我授意
讓她靠近舞台的
因為我知道她喜歡王ADEN很久
當雙重人格這首歌出來時
也是常常聽到她很喜歡那首歌
她身邊朋友也知道她常常練習
就是希望也有機會像其他粉絲 一樣
可以和偶像共舞
我原本用意是希望她在台下跳
希望王ADEN能夠注意到她
CUE她上台
但當下音樂很大聲
大家尖叫聲也大
所以她整個誤解是在台上跳 (她的文章就是想表達這意思)
才會一口氣衝上台
所以才引起整個事件的發生
發生的當下 說我不傻眼是不騙人的
整個就是知道完了
孩子也是興奮過頭回過神後
發現事情的不對勁
當下真的是火速和王ADEN以及他的經紀人致歉
真的王ADEN是很體諒
他當下很認真的和我細說
不要罵小朋友
隨後又帶小朋友(女生) 去和學校致歉給學校帶來麻煩
其他還有在場的藝人、經紀人 工作人員致歉
隨後我和女生就正經聊接下來 要面對的事情
一定要面對 並接受大家的指教 才能對得起自已
不然真的會造成不可磨滅的陰影
我也會陪小朋友面對
我也真的謝謝王ADEN的體諒🙏🏻
不然大家不會知道 她真的一直在道歉接下來就是接受大家的指教 🙏🏻🙏🏻
看表演的孩子
王ADEN的粉絲
欣賞王ADEN的人
絕對有資格生氣
因為這是不對且不好的行為我也知道讓她靠近舞台時
我就已經有責任在身上了勇於面對
遇到事情就是解決 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
真的和大家說聲對不起 以及
王ADEN本人真的體諒小朋友
我親眼所見 所以我一定要強調這件事 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻