▲歌手王Aden（如圖）近期到校園演唱，因有同學突然上台和他一起跳舞，他受到干擾，突然到旁邊蹲下擺臭臉，事後發澄清影片補跳，引發爭議。（圖／翻攝自王Aden臉書）

家長還原現場經過 學生並非自主上台

道歉角色失衡 孩子獨自承受輿論壓力

創作歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中參與校園演唱活動，卻因演出過程突發狀況，意外讓原本單純的校唱演出演變成輿論風暴，當天表演進行途中，一名女學生突然登上舞台，打亂既定流程，王ADEN隨即中斷演唱並蹲坐舞台一側，神情明顯不悅，相關畫面隨後在社群平台流傳，引發網友大量討論，也成為他後續遭抵制、跨年活動接連被取消的導火線，一名家長出面發聲點出真正引爆點，直言：「成年人沒扛起責任！」隨著王ADEN事件延燒，一名自稱孩子就讀該校的家長出面發聲，試圖為外界釐清當天狀況，該名家長指出，女學生上台並非臨時起意，而是依照現場老師指示行動，學生本身並沒有意圖干擾演出，家長轉述孩子說法，強調當下其實是校方流程溝通出現落差，卻因鏡頭剪輯與後續解讀，讓事件焦點完全落在學生身上，與實際情況出現明顯偏差。事後王ADEN雖然選擇拍攝補跳影片，並透過文字說明解釋自己當天原本計畫進行「大動作演出」，卻因突發狀況被迫中斷，不過這段說明並未成功平息爭議，反而讓部分網友認為，他的回應方式將焦點重新導向學生，間接加深外界對未成年者的指責，該名家長直言，藝人到校園演出本質上是工作行程，即使遇到不如預期的狀況，也應以更成熟方式面對，而非讓情緒主導後續回應。該名家長進一步指出，女學生在事件後已主動透過多個管道道歉，承受極大心理壓力，反觀事件中其他成年人角色，包含現場指示的老師與演出者本人，卻未在第一時間對外完整說明，結果導致輿論集中在學生身上，形成近似公審的狀態，讓未成年者成為最大承擔者，這一點才是引發家長與部分網友不滿的關鍵。家長最後感嘆，整起事件原本只是校園活動中的小插曲，若相關成年人能即時出面釐清責任、展現態度，風波很可能迅速落幕。然而因處理節奏與回應方式失衡，導致事件不斷發酵，最終演變為演出取消、形象受損的連鎖效應，實屬可惜。