歌手王ADEN日前唱校園演唱會時，因不滿女學生衝上台伴舞，直接蹲在地上爆氣不唱了，被酸沒氣度，更因此丟失台北、宜蘭跨年演唱會的工作，被外界撻伐。對此，鄉民女神潔哥昨（23）日晚間在臉書發文，分享自己如果是王ADEN，會怎麼解決此事？潔哥認為如果王ADEN事後找該名女學生拍一支雙人舞影片，並持續關心對方，就有機會扭轉風向，「他後面的活動一定會接滿」。
王ADEN翻車丟工作！潔哥教1神招幫解套
王ADEN翻車事件持續延燒，潔哥昨晚發文，分享自己的想法，「如果我是王ADEN，我會怎麼做公關處理？不管是不是真心，我會再找那個女同學再來拍一支雙人舞（影片），然後跟她加個好友」。
潔哥說自己如果是王ADEN，會跟女學生保持互動，偶爾關心她學業或是舞蹈問題，潔哥認為：「這年紀的學生一定都會貼文出來感謝，學生的傳播速度很快的，口碑好通常學校都搶著邀請，最後他後面的活動一定會接滿，人氣也會更高一層！」可惜王ADEN沒有這樣做，反而是拍了影片坦言自己當時在舞台上心情確實受到影響，也因此被罵沒氣度、耍大牌。
王ADEN為什麼被罵？拍影片稱女學生干擾大跳
回顧整起事件，王ADEN當時在桃園某高中進行聖誕節活動演出，他表演到一半，一名熱愛跳舞的女學生被社團老師推上台，和王ADEN一起跳舞。結果王ADEN當場走到旁邊蹲地並擺出臭臉，最後更直接不唱了。他事後發影片解釋，因為演出前面下雨讓他沒辦法「大跳」，後來又遇到同學上台，影響他表現，但該學生已經向他道歉，他也覺得沒關係。
想不到這支影片被網友認為王ADEN是在繼續對女學生施壓，把錯怪到女學生身上，女學生也因此遭受部分網暴，讓其他大批網友看不下去，反過來開罵王ADEN，更抵制他在台北市跨年演唱會的演出。北市府觀傳局昨日出面回應：「謝謝大家的關心，臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」
宜蘭跟上台北腳步 宣布取消王ADEN跨年演出
而由宜蘭市公所推出的《2026璀璨蘭城 幸福宜市》跨年晚會，原定表演名單同樣也有王ADEN，市公所今日稍早回應，「基於維持活動安全及演出秩序的至上考量，同時為避免模糊跨年晚會活動主軸，原定王ADEN於宜蘭市跨年晚會之演出，本所將協請廠商安排其他節目內容替代。」
資料來源：潔哥臉書、宜蘭市公所臉書、王ADEN臉書
