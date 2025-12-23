新生代創作歌手王ADEN，近幾年人氣飆漲，演出邀約不斷，不過日前他出席校園演唱會，遇到一位學生突然衝上台跳舞，當下王ADEN蹲地臭臉的行為惹來網友不滿、遭到炎上。由於不少網友抵制，認為他不適合登上台北跨年舞台，稍早觀傳局也確定取消他的演唱資格。至於替補人選？主辦方中視回應：「沒有替補人選，節目會彈性的調整。」

▲歌手王Aden（如圖）近期到校園演唱，因有同學突然上台和他一起跳舞，他受到干擾，突然到旁邊蹲下擺臭臉，事後發澄清影片補跳，引發爭議。（圖／翻攝自王Aden臉書）
▲王Aden（如圖）針對這次的風波，他表示和團隊討論過，接下來不會在社群上回應這件事，希望事情就停在這邊。（圖／翻攝自王Aden臉書）
王ADEN跨年演出遭取消　主辦方回應：節目會彈性的調整

王ADEN日前面對女同學突上台熱舞，他竟原地蹲下且表情不悅，影片流出後引發許多網友撻伐，認為他缺乏素養、包容力。事後王ADEN拍攝澄清影片，也被批評態度不誠懇，輿論持續發酵。今觀傳局確定取消王ADEN的演出資格，將由誰來替補讓人關注，對此中視回應《NOWNEWS今日新聞》：「沒有替補人選，節目會彈性的調整。」

王ADEN近幾年人氣飆漲，商演、校園演出邀約不斷，日前也登上新北耶誕城演出。如今因態度不佳，遭到網友抵制，王ADEN剛也澄清，已檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。

另外針對這次的風波，王ADEN和團隊討論過，接下來不會在其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害、不再延伸。

王ADEN自小受父母支持，在教會環境接觸音樂，擅長詞曲、編曲、演唱與製作全包，以〈想了妳6次〉等歌曲爆紅，後與多位知名歌手合作，漸漸展開知名度。

