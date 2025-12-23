我是廣告 請繼續往下閱讀

自學編曲到正式舞台 年少嶄露頭角

校園演出突發插曲 舞台反應引爆爭議

形同變相「公審」與網路壓力

將王ADEN自「2026台北跨年晚會」演出名單中除名

近期因在社群上公審未成年女學生，遭台北跨年晚會除名的創作歌手王ADEN本名王淯騰，2000年9月26日出生於台北，是近年逐漸累積知名度的臺灣創作歌手之一，他並非科班體系出身，而是在國中時期就對音樂產生高度興趣，開始接觸電吉他與創作，他以最基本的設備自學編曲、錄音與混音，逐步將腦中的旋律轉化為完整作品，並透過網路平台發表，讓我們跟著《NOWNEWS今日新聞》，一同看他如何從臥室創作、一路逆襲成百萬點閱的創作歌手。就讀仁愛國中、萬芳高中期間，王ADEN深化音樂製作能力，從旋律書寫到後期製作皆親力親為，高中階段他的創作逐漸受到業界人士注意，高二時因作品被音樂人米奇林與剃刀蔣看見，開啟進入專業音樂圈的契機。2019年王ADEN首次參加《咖啡廣場站出來音樂挑戰賽》，獲得國高中組亞軍，成為他音樂生涯的重要轉捩點，也讓原本在網路世界累積的能量，開始被產業正式關注。2020年，年僅19歲的王ADEN獲得品牌邀請，獨立完成主題曲〈站出來〉的作詞、編曲與演唱，並由米奇林製作、ØZI合作助陣，歌曲上線後短時間內突破數百萬點閱，使他迅速打開知名度，也奠定其「全創作型歌手」的市場定位，此後他陸續與芮德、孫盛希、Kimberley等歌手合作，逐步累積履歷，被視為新世代華語創作圈中具潛力的代表人物之一。然而，王ADEN近期因一場校園演出捲入爭議，本月19日他受邀至治平高中參加聖誕活動表演，演出途中一名女學生疑似因指示不清或誤會流程而衝上舞台共舞。面對突發狀況，王ADEN當場中斷演唱、走至舞台側邊蹲下，神情不悅，現場氣氛瞬間降溫，該名學生隨後鞠躬道歉並自行下台，演出才得以繼續，相關畫面事後在網路流傳，引發高度討論。事件發酵後，王ADEN透過社群平台發布影片解釋，表示當天下雨導致舞台濕滑，影響原本設計的表演動作，學生突然上台也打亂演出節奏，才會做出當下反應，他強調對該名學生「沒有情緒」，甚至稱讚其舞技，並補拍舞蹈影片回饋粉絲。不過王ADEN這段說明未能平息爭議，反而引來部分網友質疑，認為其公開說明與畫面曝光，讓未成年學生承受過度關注，，輿論持續延燒下，台北市政府觀光傳播局最終宣布，