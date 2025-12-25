2025年12月25日行憲紀念日恢復為國定假日，全台勞工與學生皆放假一天！人放假了，大家最關心的「垃圾車有收嗎？」《NOWNEWS》特別整理 2025 行憲紀念日全台各縣市垃圾清運時間、資源回收懶人包，並彙整各縣市垃圾車 App 查詢工具，帶讀者一次掌握 12 月25 日最新清運異動動態。

2025 行憲紀念日 (12/25) 清運重點快看：

  • 放假規定： 2025 年 12 月 25 日為國定假日，全台放假一天。
  • 六都清運： 台北、新北、桃園、台南、高雄正常收運；台中市採「定時定點」收運，取消沿街收運。
  • 暫停地區： 新竹縣、苗栗、彰化、雲林、嘉義縣、屏東縣部分鄉鎮暫停收運。
  • 查詢工具： 建議下載各縣市垃圾車 App 或至環保局官網即時查詢最新動態。
▲垃圾車,垃圾,丟垃圾,清潔隊,新北市（圖／記者徐銘穗攝）
▲多數縣市國定假日是正常清運垃圾，以雙北市為例，清潔隊除適逢星期三、星期天例行停收垃圾外，國定假日及補放假日都有收垃圾。（圖／記者徐銘穗攝）
2025 行憲紀念日「全台縣市垃圾車」清運資訊
【北部】

◾️基隆市　
12月25日（四）國定假日：暫未公告。
清運資訊查詢：基隆清運便民查詢網

◾️台北市
12月25日（四）國定假日：正常收運。　
清運資訊查詢：台北市環保局網站台北市環保局臉書

◾️新北市
12月25日（四）國定假日：正常收運。
清運資訊查詢：新北樂圾車網站

▲12/25行憲紀念日，新北市垃圾、回收正常收運。（圖／新北市環保局提供）
◾️桃園市
12月25日（四）國定假日：正常收運。　
清運資訊查詢：桃園市環保局網站（或下載桃園垃圾車APP）

◾️新竹市　
12月25日（四）國定假日：正常收運
清運資訊：新竹市清運車便民查詢網

◾️新竹縣　　
12月25日（四）國定假日
▸ 正常收運：湖口、新豐、寶山、芎林、竹東、峨眉、五峰。
暫停收運：竹北、新埔、關西、橫山、北埔、尖石。
清運資訊：新竹縣環保局網站

▲12/25行憲紀念日，新竹縣垃圾、回收清運資訊一覽。（圖／新北縣環保局提供）
▲12/25行憲紀念日與元旦，新竹縣各鄉鎮市垃圾、回收清運資訊一覽。（圖／新竹縣環保局提供）
【中部】
◾️苗栗縣　
12月25日（四）國定假日
▸ 正常收運：苗栗市、通霄鎮、公館鄉。其餘鄉鎮暫未公告。
▸ 暫停收運：三義鄉、卓蘭鄉。其餘鄉鎮暫未公告。
清運資訊：苗栗縣政府環境保護局全球資訊網

◾️台中市　
12月25日（四）國定假日：定時定點收運
清運資訊：台中市環保局網站（或下載台中垃圾清運大車隊APP）

▲12/25行憲紀念日，台中市垃圾採定時定點清運（圖／台中市環保局提供）
◾️彰化縣
12月25日（四）國定假日
▸ 沿線清運及定點收運：彰化市、溪湖鎮、埤頭鄉、員林市、和美鎮、二水鄉、埔鹽鄉、二林鎮。
▸ 沿線清運：花壇鄉、鹿港鎮、埔心鄉、伸港鄉、永靖鄉、社頭鄉、芳苑鄉、田中鎮、大城鄉。
暫停收運：大村鄉、芬園鄉、北斗鎮、線西鄉、竹塘鄉、福興鄉、溪州鄉、秀水鄉
清運資訊：彰化縣環保局網站

▲12/25行憲紀念日，彰化縣各鄉鎮市垃圾、資源回收清運資訊一覽。（圖／彰化縣政府新聞處提供）
◾️南投縣　
12月25日（四）國定假日
▸ 正常收運：仁愛鄉。其餘鄉鎮暫未公告。
暫停收運：埔里鎮。其餘鄉鎮暫未公告。
清運資訊：南投縣環境保護局

◾️雲林縣　
12月25日（四）國定假日
▸ 正常收運：斗六市、斗南鎮、西螺鎮、北港鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鎮、麥寮鄉、東勢鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、水林鄉。
暫停收運：虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉、崙背鄉、褒忠鄉、口湖鄉
清運資訊：雲林縣環保局網站

▲12/25行憲紀念日，雲林縣各鄉鎮市垃圾、資源回收清運資訊一覽。（圖／雲林縣環境保護局提供）
「南部」
◾️嘉義市
12月25日（四）國定假日：正常收運
清運資訊：嘉義市環保局網站

◾️嘉義縣
12月25日（四）國定假日
暫停收運：梅山鄉、大林鎮、阿里山鄉
▸ 正常收運：其餘鄉鎮市皆依正常時間清運。
清運資訊：嘉義縣環保局網站

▲12/25行憲紀念日，嘉義縣梅山鄉、大林鎮、阿里山鄉停收垃圾，其餘鄉鎮市正常清運。（圖／嘉義縣環保局提供 嘉減碳臉書）
◾️台南市
12月25日（四）國定假日：正常收運
清運資訊：台南市環保局網站

◾️高雄市
12月25日（四）國定假日：正常收運
清運資訊：高雄市環保局網站

▲12/25行憲紀念日，高雄市垃圾、資源回收正常清運。（圖／高雄市政府環保局提供）
◾️屏東縣　
12月25日（四）國定假日
▸ 正常收運：屏東市、潮州鎮、萬巒鄉。其餘鄉鎮暫未公告。
暫停收運：佳冬鄉、枋山鄉、南州鄉。其餘鄉鎮暫未公告。

清運資訊：屏東縣環保局

【東部】
◾️宜蘭縣
12月25日（四）國定假日
▸ 正常收運：宜蘭市、蘇澳鎮（定時定點停收）。其餘鄉鎮市暫未公告。
▸ 暫停收運：暫未公告。
清運資訊：宜蘭垃圾車App網頁版

▲12/25行憲紀念日，宜蘭市垃圾、資源回收正常清運。（圖／宜蘭市公所提供）
◾️花蓮縣　
12月25日（四）國定假日
▸ 正常收運：花蓮市、吉安鄉。其餘鄉鎮市暫未公告。
暫停收運：瑞穗鄉、光復鄉、鳳林鎮。其餘鄉鎮市暫未公告
清運資訊：花蓮縣環保局網站

◾️台東縣　
12月25日（四）國定假日
▸ 正常收運：台東市（定時定點暫停）。其餘鄉鎮市暫未公告。
暫停收運：海瑞鄉、長濱鄉、成功鎮。其餘鄉鎮市暫未公告。
清運資訊：台東縣環保局網站

▲12/25行憲紀念日，台東市垃圾正常收運。（圖／台東市公所提供）
【離島】
◾️連江縣
12月25日（四）國定假日：暫未公告
清運資訊：連江縣環保局網站

◾️澎湖縣
12月25日（四）國定假日
▸ 正常收運：馬公市、湖西鄉。
暫停收運：白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉。
清運資訊：澎湖縣環保局網站

▲12/25行憲紀念日，澎湖縣各鄉垃圾清運情形一覽。（圖／澎湖縣環保局提供）
◾️金門縣
12月25日（四）國定假日：暫未公告
清運資訊：金門縣環保局

