2025年12月25日行憲紀念日恢復為國定假日，全台勞工與學生皆放假一天！人放假了，大家最關心的「垃圾車有收嗎？」《NOWNEWS》特別整理 2025 行憲紀念日全台各縣市垃圾清運時間、資源回收懶人包，並彙整各縣市垃圾車 App 查詢工具，帶讀者一次掌握 12 月25 日最新清運異動動態。
2025 行憲紀念日 (12/25) 清運重點快看：
2025 行憲紀念日「全台縣市垃圾車」清運資訊
【北部】
◾️基隆市
12月25日（四）國定假日：暫未公告。
清運資訊查詢：基隆清運便民查詢網
◾️台北市
12月25日（四）國定假日：正常收運。
清運資訊查詢：台北市環保局網站、台北市環保局臉書
◾️新北市
12月25日（四）國定假日：正常收運。
清運資訊查詢：新北樂圾車網站
◾️桃園市
12月25日（四）國定假日：正常收運。
清運資訊查詢：桃園市環保局網站（或下載桃園垃圾車APP）
◾️新竹市
12月25日（四）國定假日：正常收運。
清運資訊：新竹市清運車便民查詢網
◾️新竹縣
12月25日（四）國定假日
▸ 正常收運：湖口、新豐、寶山、芎林、竹東、峨眉、五峰。
▸ 暫停收運：竹北、新埔、關西、橫山、北埔、尖石。
清運資訊：新竹縣環保局網站
【中部】
◾️苗栗縣
12月25日（四）國定假日
▸ 正常收運：苗栗市、通霄鎮、公館鄉。其餘鄉鎮暫未公告。
▸ 暫停收運：三義鄉、卓蘭鄉。其餘鄉鎮暫未公告。
清運資訊：苗栗縣政府環境保護局全球資訊網
◾️台中市
12月25日（四）國定假日：定時定點收運。
清運資訊：台中市環保局網站（或下載台中垃圾清運大車隊APP）
◾️彰化縣
12月25日（四）國定假日
12月25日（四）國定假日
▸ 沿線清運及定點收運：彰化市、溪湖鎮、埤頭鄉、員林市、和美鎮、二水鄉、埔鹽鄉、二林鎮。
▸ 沿線清運：花壇鄉、鹿港鎮、埔心鄉、伸港鄉、永靖鄉、社頭鄉、芳苑鄉、田中鎮、大城鄉。
▸ 暫停收運：大村鄉、芬園鄉、北斗鎮、線西鄉、竹塘鄉、福興鄉、溪州鄉、秀水鄉。
清運資訊：彰化縣環保局網站
◾️南投縣
12月25日（四）國定假日
▸ 正常收運：仁愛鄉。其餘鄉鎮暫未公告。
▸ 暫停收運：埔里鎮。其餘鄉鎮暫未公告。
清運資訊：南投縣環境保護局
◾️雲林縣
12月25日（四）國定假日
▸ 正常收運：斗六市、斗南鎮、西螺鎮、北港鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鎮、麥寮鄉、東勢鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、水林鄉。
▸ 暫停收運：虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉、崙背鄉、褒忠鄉、口湖鄉。
清運資訊：雲林縣環保局網站
「南部」
◾️嘉義市
12月25日（四）國定假日：正常收運。
清運資訊：嘉義市環保局網站
◾️嘉義縣
12月25日（四）國定假日
▸ 暫停收運：梅山鄉、大林鎮、阿里山鄉。
▸ 正常收運：其餘鄉鎮市皆依正常時間清運。
清運資訊：嘉義縣環保局網站
◾️台南市
12月25日（四）國定假日：正常收運。
清運資訊：台南市環保局網站
◾️高雄市
12月25日（四）國定假日：正常收運。
清運資訊：高雄市環保局網站
◾️屏東縣
12月25日（四）國定假日
▸ 正常收運：屏東市、潮州鎮、萬巒鄉。其餘鄉鎮暫未公告。
▸ 暫停收運：佳冬鄉、枋山鄉、南州鄉。其餘鄉鎮暫未公告。
清運資訊：屏東縣環保局
【東部】
◾️宜蘭縣
12月25日（四）國定假日
▸ 正常收運：宜蘭市、蘇澳鎮（定時定點停收）。其餘鄉鎮市暫未公告。
▸ 暫停收運：暫未公告。
清運資訊：宜蘭垃圾車App網頁版
◾️花蓮縣
12月25日（四）國定假日
▸ 正常收運：花蓮市、吉安鄉。其餘鄉鎮市暫未公告。
▸ 暫停收運：瑞穗鄉、光復鄉、鳳林鎮。其餘鄉鎮市暫未公告
清運資訊：花蓮縣環保局網站
◾️台東縣
12月25日（四）國定假日
▸ 正常收運：台東市（定時定點暫停）。其餘鄉鎮市暫未公告。
▸ 暫停收運：海瑞鄉、長濱鄉、成功鎮。其餘鄉鎮市暫未公告。
清運資訊：台東縣環保局網站
【離島】
◾️連江縣
12月25日（四）國定假日：暫未公告。
清運資訊：連江縣環保局網站
◾️澎湖縣
12月25日（四）國定假日
▸ 正常收運：馬公市、湖西鄉。
▸ 暫停收運：白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉。
清運資訊：澎湖縣環保局網站
◾️金門縣
12月25日（四）國定假日：暫未公告。
清運資訊：金門縣環保局
- 放假規定： 2025 年 12 月 25 日為國定假日，全台放假一天。
- 六都清運： 台北、新北、桃園、台南、高雄正常收運；台中市採「定時定點」收運，取消沿街收運。
- 暫停地區： 新竹縣、苗栗、彰化、雲林、嘉義縣、屏東縣部分鄉鎮暫停收運。
- 查詢工具： 建議下載各縣市垃圾車 App 或至環保局官網即時查詢最新動態。
