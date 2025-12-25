Merry Christmas聖誕節快樂！今12月25日聖誕節放假，想喝「星巴克買一送一」免出門，foodomo、foodpanda兩大外送優惠，維也納風香醇那堤、抹茶那堤、鹹焦糖風味福吉茶那堤，Bearista莓好熊寶寶周邊新品上市；《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家一次整理CAMA CAFE、路易莎、85度C四大咖啡優惠，全攻略提供給讀者掌握。
星巴克：買一送一兩大外送優惠！維也納風香醇那堤新品上市
今天聖誕節「星巴克買一送一」兩大外送優惠買法最便宜，有哪些咖啡飲料折扣一次整理；維也納風香醇那堤新品上市、Bearista莓好熊寶寶全新周邊亮相。
◾️今星巴克買一送一！230元雙杯組明開喝 foodomo外送優惠
星巴克買一送一免出門，foodomo星巴克好友分享日，即日起至12月26日（五）每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤，其中一杯由星巴克招待。2杯「特大杯那堤」優惠價155元、2杯「特大杯焦糖瑪奇朵」優惠價175元、2杯「特大杯醇濃抹茶那堤」優惠價175元。
而foodomo於12月26日至2026年1月13日新推出「福星再升級 230元雙杯組」，活動期間點購兩杯大杯鹹焦糖風味福吉茶那堤、焦糖奶香星享那堤等指定飲品，雙杯享優惠價230元，優惠喝到明年。
◾️聖誕節星巴克買一送一！明第二杯半價 foodpanda外送優惠
foodpanda耶誕快樂指定品項好友分享日，今12月25日（四），活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、美式咖啡，其中一杯星巴克招待。2杯「特大杯冰／熱那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯「特大杯冰／熱美式咖啡」優惠價130元（原價260元）。
且foodpanda明12月26日至2026年1月6日再推出「第二杯半價優惠」，活動期間點購兩杯大杯(含)以上鹹焦糖風味福吉茶那堤、焦糖奶香星享那堤、馥列白，享第二杯半價。
◾️維也納風香醇那堤、Bearista莓好熊寶寶新品上市！
星巴克表示，迎接新年，深受喜愛的維也納風系列飲品將在明天12月26日回歸，靈感源自維也納咖啡，「維也納風香醇那堤」以綿密蒸奶融合濃郁濃縮咖啡，層層堆疊巧克力淋醬與香草馬斯卡彭奶油，最後灑上可可粉點綴，優雅香氣苦甜濃郁；「維也納風抹茶那堤」則喝得到日本抹茶濃郁滋味，都是冬季值得推薦的飲品。
星巴克12月26日同步推出外送限定「鹹焦糖風味福吉茶那堤」新飲品，香醇濃郁的焙茶結合滑順牛奶、融入帶有咖啡香氣與微鹹層次的綿密奶油，搭配經典濃縮咖啡的苦甜韻味，開喝溫潤暖意；另款焦糖風味那堤為基底的「焦糖奶香星享那堤」，尾韻還浮現咖啡獨有的烤核果風味，只在foodpanda和foodomo專屬外送平台限定開喝。
冬日草莓季星巴克推出4款精選草莓餐點，除了每年經典回歸的「草莓三溫糖戚風蛋糕」，還有使用在地草莓燉煮果醬的「草莓燕麥優格」、「草莓果粒優格飲」，及清新「檸香法式草莓塔」。
星巴克還把可愛明星Bearista打造成「莓好熊寶寶」，注入甜蜜草莓元素，柔軟觸感與粉嫩莓紅色調的「擁抱莓好熊寶寶」與「草莓奶油MINI熊寶寶」傳遞療癒感；小巧可愛的「擁抱莓好小熊鑰匙圈」實用陪伴日常。將於2026年1月5日全門市及線上門市同步開賣。
CAMA CAFE：聯名畢卡索畫作《夢》！開喝西班牙拿鐵、青夢燕麥歐蕾
CAMA CAFE表示，攜手2026年首度登場的畢卡索沉浸式光影展《永恆畢卡索：藝術、繆思與知己》，即日起至明年3月15日推出「咖啡藝生活」聯名杯。以畢卡索知名畫作《夢》為靈感打造兩款聯名飲品，「西班牙拿鐵」以CAMA CAFE金獎拿鐵為基底搭配滑順煉乳，推薦喜歡香甜奶香、又不想犧牲咖啡濃度的咖啡控；而「青夢燕麥歐蕾」則以抹茶燕麥為基底加入煉乳，淡雅茶香微甜柔和，提供咖啡以外的溫暖選擇。
CAMA CAFE歡慶新品上市，今聖誕節起至2026年1月4日開賣首兩周，凡點購兩款期間限定飲品，皆可再享「嘗鮮價10元折扣」。
路易莎：《綻放》克林姆聯名杯！早餐咖啡「折抵10元」LINE Pay優惠券
路易莎也攜手《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆》打造聯名杯。根據路易莎官網，聖誕節早餐咖啡「現折10元」優惠活動！
即日起至12月31日，打開「LINE Pay好康地圖」周周領取「10元優惠券」，結帳時使用LINE Pay付款單筆消費滿120元，即可「折抵10元」。提醒大家，每週一開放領取；部分門市依百貨商場營業需求做適度調整,不適用外送訂餐服務；以門市實際販售之商品庫存為準；回饋設有條件及上限，活動辦法以 LINE Pay活動頁為準。
85度C：聖誕節麵包第二件半價、蛋糕第二件8折
85度C表示，即日起到12月25日，聖誕主題蛋糕享切片蛋糕第二件8折；指定長條蛋糕「任選兩條」特價359元。不限同品項價低折扣，特價品除外，外送及餐盒不適用。
資料來源：星巴克、foodomo、foodpanda、CAMA CAFE、路易莎、85度C
