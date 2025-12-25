我是廣告 請繼續往下閱讀

星巴克：買一送一兩大外送優惠！維也納風香醇那堤新品上市

今星巴克買一送一！230元雙杯組明開喝 foodomo外送優惠

聖誕節星巴克買一送一！明第二杯半價 foodpanda外送優惠

▲星巴克「鹹焦糖風味福吉茶那堤」大杯185元、特大杯200元，「焦糖奶香星享那堤」大杯165元、特大杯180元。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

維也納風香醇那堤、Bearista莓好熊寶寶新品上市！

▲左起：「維也納風香醇那堤」中杯170元、大杯185元、特大杯200元，「維也納風抹茶那堤」中杯170元、大杯185元、特大杯200元。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

▲星巴克冬季不只開吃美味草莓餐點，還把Bearista變成莓好熊寶寶超可愛。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

CAMA CAFE：聯名畢卡索畫作《夢》！開喝西班牙拿鐵、青夢燕麥歐蕾

▲CAMA CAFE「西班牙拿鐵」、「青夢燕麥歐蕾」，固定大杯售價皆為125元／杯。（CAMA CAFE camacafe.com）

路易莎：《綻放》克林姆聯名杯！早餐咖啡「折抵10元」LINE Pay優惠券

▲路易莎咖啡聯名「維也納美景宮百年花繪名作展」。（圖／路易莎咖啡 louisacoffee.co）

85度C：聖誕節麵包第二件半價、蛋糕第二件8折