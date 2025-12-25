我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小波特本季在離開金塊後迎來生涯年，場均繳出 25.6分、7.4籃板、3.3助攻，投籃命中率49.3%，三分球命中率高達40%，而且每場出手超過9次。（圖／美聯社／達志影像）

▲小波特過去效力金塊期間累積了豐富的季後賽與總冠軍經驗，這點對於仍希望在西區季後賽大展身手的勇士而言，無疑是關鍵加分。（圖／美聯社／達志影像）

根據美國媒體最新報導，金州勇士在交易截止日（2月5日）前的「最現實」重量級補強對象，可能已經逐漸明朗。相較於外界長期熱議的「字母哥」（Giannis Antetokounmpo）或墨菲（Trey Murphy III），一筆真正有機會成形的交易，核心人物被點名為「MPJ」小波特（Michael Porter Jr.）。NBA名記者Jake Fischer在《The Stein Line》中指出，布魯克林籃網 正在評估多名資深球員的交易可能性，其中就包括27歲的小波特。籃網同時也樂於成為多方交易中的「中繼站」，藉此將薪資空間轉化為未來選秀權。小波特本季在離開金塊後迎來生涯年，場均繳出 25.6分、7.4籃板、3.3助攻，投籃命中率49.3%，三分球命中率高達40%，而且每場出手超過9次，效率與產量兼具。報導指出，相較於換取字母哥或墨菲所需付出的多枚首輪選秀權與龐大資產包，小波特的交易成本明顯「親民」得多。外界推測，勇士可能會以庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield）加上一枚首輪選秀權作為主要籌碼，仍能保留一定的未來操作空間。雖然小波特下季年薪高達4080萬美元，但他的合約屬於到期合約，不會影響勇士在2027年夏天清出大筆薪資空間的長期規劃。目前勇士進攻效率僅排聯盟第20名，急需一名具備身材與外線火力的穩定得分點。即便在勇士體系中，小波特不必像在籃網時承擔高使用率，他仍有機會成為柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）身旁，真正可靠的第三進攻核心。此外，小波特過去效力金塊期間累積了豐富的季後賽與總冠軍經驗，這點對於仍希望在西區季後賽大展身手的勇士而言，無疑是關鍵加分。綜合美媒分析，若最新傳聞屬實，小波特很可能才是勇士本季最具可行性的「重量級交易」介達。在這名身高6呎10吋、能投能守的前鋒，或許正是勇士真正出手的目標。