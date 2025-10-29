美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）世界大賽第4戰，洛杉磯道奇與多倫多藍鳥於今（29）日開打，不過藍鳥賽前傳出壞消息，陣中強棒「春天哥」史普林格（George Springer）昨（28）日比賽中因右側腰部不適退場，情況一度令人擔憂，也確定將缺席第4戰，不過藍鳥並未將他從世界大賽登錄名單中除名，仍保留他可能復出的希望。

揮棒不慎拉傷右側腰部　仍力拼復出可能

在昨日的第3戰中，史普林格在第7局揮棒時拉傷右側，揮空後立刻抓著腰側部位，隨後在總教練施奈德（John Schneider）與防護員陪同下退場，傷勢看起來相當嚴重，也讓人一度認為他本季恐提前結束。不過施奈德於賽前受訪時表示，史普林格的狀態屬於「隨時觀察中」，仍有復出可能，所以並未將他移出名單中。

對此隊友卡納法雷法（Isiah Kiner-Falefa）表示，史普林格在季後賽的表現一直令人敬佩，他幾乎可說是季後賽名人堂等級的選手，他受傷當下真的讓人難過，但我們仍有深厚的板凳深度，像法蘭斯（Ty France）這樣的明星球員隨時能頂上，我們會一起撐過整個系列賽。

剛燒完牛棚　施奈德解釋為何不補投手

在昨日的18局大戰後，隨著史普林格的傷退，也出現補進投手的可能，不過藍鳥選擇暫不變動，施奈德表示，史普林格就是為了這樣的時刻而戰的選手。自己說過，等這個球季結束，大家會驚訝他為了球隊承受了多少身體磨損，只要他還有一絲可能上場，我都希望他能出現在陣中。

第4戰藍鳥打線由比薛特（Bo Bichette）改任指定打擊、排在第3棒，盧克斯（Nathan Lukes）則頂上首棒位置，期待這樣的打序調動，能將史普林格的缺戰影響降至最低。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
