▲看到道奇隊投手克萊因（Will Klein）投球，松坂大輔笑著回憶自己在1998年夏季甲子園曾與PL學園打滿17局的經驗。（圖／讀者提供）

前西武王牌、現任《報道ステーション》球評松坂大輔（45歲）於28日節目中親自解析那場寫入棒球史的世紀之戰，洛杉磯道奇與多倫多藍鳥在世界大賽第3戰鏖戰18局、耗時6小時39分的馬拉松勝利。他感嘆：「這是一場將被永遠銘記的比賽。」他更誇讚大谷翔平的打擊能力太出色，砲轟薛澤（Max Scherzer）那一球「幾乎不可能」，實在太厲害了。更直言若是自己在對面，應該也會閃躲避戰大谷。松坂大輔回顧大谷翔平在第3局面對三屆賽揚獎得主薛澤時轟出的陽春砲，直言那是「不可思議的打擊技術」。「那顆球並非投手預期的錯誤球，而是稍微偏高、極難掌握的內角速球。要能把這球拉向右外野線，幾乎不可能——只能說，打者真的太厲害了。」他進一步讚嘆道：「大谷真的太驚人了。就像聯盟冠軍賽第4戰一樣，一旦他找到節奏，就完全停不下來。換作是我在對方休息區，恐怕在任何情況下都會選擇避戰。」事實上，藍鳥後來正是這麼做的——從第5打席起連續4次申告敬遠，延長賽又被保送1次，大谷單場9打席全上壘，創下季後賽新紀錄。談到道奇勝出的關鍵，松坂毫不猶豫地指出：「是牛棚投手群。」他特別提到接替上陣的克萊因（Will Klein），「過去被認為不穩定的牛棚這場真的拼命了，尤其是克萊因——他連投4局無失分、壓制藍鳥到最後，真是太了不起了！」松坂大輔笑著回憶自己在1998年夏季甲子園曾與PL學園打滿17局的經驗，說道：「看到他那樣投，我真的能感同身受。那是只有意志力撐下來的投球。」松坂大輔也提及另一位日本投手山本由伸的舉動——雖然前一戰才完投勝，但他仍主動在第18局於牛棚熱身，「他明明才休一天，卻說『我可以上』，這種心意感動全隊。我認為弗里曼（Freddie Freeman）最後那支再見轟，正是建立在這樣的團隊氣氛上。」對於這場戰役的意義松坂大輔的結論十分動人：「第2戰山本完投固然精彩，但這一場的勝利——不只是多1勝而已，而是有著更高價值的『團隊勝利』。」他強調，這場比賽凝聚了明星與無名英雄的力量，也讓世人再度見證了大谷翔平的歷史地位。