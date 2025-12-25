我是廣告 請繼續往下閱讀

調解過程氣氛緊繃 雙方全程零回應

指控與道歉交錯 婚姻裂痕全面攤開

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與丈夫范姜彥豐的婚變風波持續延燒，原本外界一度以為雙方已完成協商、已簽字離婚、風波即將落幕，未料昨（24）日聖誕夜2人卻被直擊低調現身士林地方法院家事法庭正面交鋒、進行調解，甚至調解期間一度爆出大聲談話聲，就連外頭民眾都聽得見，氣氛一度緊張。根據《ETtoday新聞雲》報導，當天粿粿與范姜彥豐調解歷時約1小時，雙方皆由律師陪同出庭，據在場人士透露，調解期間談話音量不時提高，即便在外等候的民眾也能隱約聽見，氣氛明顯緊繃。調解結束後，粿粿在律師陪同下率先離開法院，面對媒體提問全程未發一語，快步離去；約莫20分鐘後，范姜彥豐才步出法院，神情顯得相當疲憊，僅對記者詢問是否順利點頭示意，未多作說明。從當天現身造型來看，2人皆刻意保持低調，粿粿以黑色棒球帽與口罩遮掩身分，整體穿搭走黑白灰色系簡約路線，與過往在鏡頭前的亮眼形象形成對比；范姜彥豐則身穿深色風衣外套、搭配牛仔褲現身，186公分的身高仍在人群中格外醒目，隨著案件正式進入司法調解程序，這段僅維持約3年多的婚姻將如何收場，也成為外界持續關注的焦點。回顧事件源頭，范姜彥豐於今年10月底突然在社群平台公開發聲，指控婚姻遭背叛，並點名粿粿與棒棒堂成員王子（邱勝翊）的互動越界，引爆輿論譁然，隨後粿粿出面回應承認確實曾有不妥行為，但否認刻意操作輿論；王子則於11月初發表長文致歉，坦承在對方婚姻關係尚存期間做出不當行為，並表示已私下向范姜致歉，也配合相關協商處理後續問題。進入12月初，曾有媒體報導指出，粿粿與范姜彥豐疑似已就離婚條件進行訴訟外協商，讓外界誤以為雙方已接近共識簽字離婚，然而聖誕夜當天2人再度現身法院，顯示相關法律與情感層面的問題仍未完全解決，據了解本次調解案由為「離婚等」，是否涉及財產分配、家庭相關安排或其他婚後爭議，雙方皆未對外說明，僅透過法律程序低調處理。