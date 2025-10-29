我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽今（29）日迎來第4戰，洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前記者會上表示，球隊今晚將「總動員」力拚聽牌。此外，羅伯斯提及昨日剛經歷的18局大戰表示如果19局山本由伸無法登板，將派出野手羅哈斯（Miguel Rojas）登板。今日依舊被安排擔任第一棒、先發投手的大谷翔平，僅僅休息16小時就要二刀流的身體狀況仍是外界關注焦點。羅伯斯透露：「截至目前為止，他的感覺還不錯。」不過，大谷在前一場比賽中連續9個打席上壘，並在延長賽時一度出現右腳抽筋的情況。羅伯斯強調，會隨時觀察大谷的身體狀況再做判斷：「我們不能預設任何立場，只能依據他的實際狀況和表現來決定出場安排。」羅伯斯同時提到，前一場比賽雙方牛棚幾乎全數出動，道奇最終艱辛取勝。「那場比賽對兩隊的牛棚都是極大負擔，因此今晚我們必須再次進入總動員模式。誰可以登板、誰恢復得夠充分，我們都要仔細評估。」羅伯斯進一步透露，在延長第18局時，山本由伸已經在牛棚熱身，若比賽進入第19局而山本無法登板，「我們很可能會讓羅哈斯上場投球。情況就是這麼緊迫。」羅伯斯補充說：「史內爾（Blake Snell）昨天也已在牛棚投過球，而大谷因抽筋無法投球，當時我們的選項只剩山本或羅哈斯。這就是世界大賽。」