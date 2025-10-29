我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）昨（28）日進行的世界大賽第3戰，雙方一路打到18局道奇才以弗利曼（Freddie Freeman）的再見全壘打以6：5驚險獲勝，這其中從15局開始登板投球的克萊因（Will Klein）也是一大功臣，作為道奇投手群的最後一位投手，他也頂住壓力，持續燃燒，幫助道奇度過最後的難關。賽後道奇傳奇名投、現年89歲的名人堂成員寇法克斯（Sandy Koufax）也與當面地與他致意，令克萊因直呼這真的好不真實。在昨日的比賽中，雙方的牛棚都耗盡到最後一位，而克萊因自第15局登板，一口氣連投4局72球無失分也成為道奇的獲勝功臣，賽後他也哽咽地說：「我只告訴教練，我會一直投下去。我不想我們輸掉這場比賽。」然而，支撐克萊因投下這場傳奇表現的，並不僅是求勝慾望，還有對一位離隊戰友的思念。在世界大賽開打前，道奇左投維西亞（Alex Vesia）因家庭緊急狀況離隊。克萊因特別在帽沿上寫下「51」號，將這位隊友的背號帶上投手丘，也帶著他的拼戰精神，投出了生涯最精彩的一役。在賽後，道奇傳奇名投、現年89歲的名人堂成員寇法克斯也在道奇休息時迎接克萊因，他全程觀戰這場耗時6小時39分鐘的比賽，並特地留下來親自向克萊恩致意，2人一見面寇法克斯也為克萊因的表現讚不絕口。對於能被這位傳奇投手致意，克萊因也表示「賽後能親自見到桑迪真的很不真實」，他是道奇傳奇，也是棒球史上的傳奇人物。能和他握手、聽他談話，也讓我真正體會到這場比賽的意義。克萊因的表現也讓他迅速成為話題人物，他也透露自己大概收到約有500封祝賀訊息，從少棒、國中到大學的所有教練幾乎都傳來祝賀，甚至聽說母校國中在走廊上掛起了他第3戰的照片。對於第4戰，克萊恩仍笑著表示若球隊需要，他願意再登板，不過希望不會真的需要。