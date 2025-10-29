我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽於今（29）日迎來第4戰，洛杉磯道奇與多倫多藍鳥在洛杉磯繼續交鋒。前一戰雙方鏖戰18局、長達6小時39分鐘，最終由道奇以6：5險勝，系列賽取得2勝1敗領先。今日賽前記者會中道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）與藍鳥教頭施奈德（John Schneider）各自對季後賽引進「突破僵局制」有不同看法。這場經典18局大戰讓雙方幾乎用盡牛棚戰力，也讓外界再度出現是否應該在季後賽導入例行賽使用的「延長賽突破僵局制」的討論。在第4戰開打前，兩隊總教練都被問到對此制度的看法。道奇教頭羅伯斯明確表態反對引進突破僵局制：「不，我不希望那樣。昨晚的比賽正是所謂『純粹的棒球』。若想在七戰四勝制的系列賽中脫穎而出，就必須撐過這樣的投手消耗戰。延長賽確實容易變成『靠一棒定勝負』的比賽，但那也是戰略的一部分。我認為現行規則很好，不需要改變。」至於藍鳥教頭施奈德則持保留態度，他說：「嗯……我也不太確定。我支持明年即將實施的『好球帶挑戰制度』，但突破僵局制嘛……我算是傳統派的。例行賽打162場都這樣玩，到了季後賽突然取消，的確有點奇怪。但這也是球隊組建戰力時要考慮的一環，所以……我覺得挺微妙的。」根據數據，前一場18局的比賽是世界大賽史上第二長的比賽，僅次於打了7小時20分的2018年紅襪與道奇的18局之戰。