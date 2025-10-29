我是廣告 請繼續往下閱讀

有「教育界王力宏」之稱的國立台北教育大學許姓教授，近日遭人爆料私生活混亂，指他明明已婚，卻疑似劈腿多名女性，包含老師、校長以及學生共12人。台北教育大學指出，正在了解相關情事，經查證有違反法令或教職員服務相關規範，學校將依規定議處，絕不寬貸。一名自稱與北教大語文與創作學系許姓教授，交往過的A小姐向《鏡週刊》爆料，表示因感情遭冷落起疑，調查後驚覺許男同時與多名女子交往，對象橫跨工作夥伴、網紅作家及出版社女編輯。另一名已婚的B小姐也說，自己教師研習會中結識許男，因對方頻頻噓寒問暖而陷入情網，進而展開婚外情。台北教育大學秘書室回應，已注意到各大媒體對許姓老師的相關報導，學校對教師品格與行為一向秉持嚴謹要求，因報導涉及當事人名譽及校譽，因此將本於尊重個人隱私與程序正義的立場，依法依程序進行了解與處理。北教大正針對相關情事進行初步了解，並強調倘經查證有違反法令或教職員服務相關規範，學校將依規定議處，絕不寬貸。同時校方呼籲外界與媒體朋友，在報導與轉載時應尊重事實查證，避免擴散未經證實之內容，以維護當事人權益及校譽。許教授向《鏡週刊》回應「子虛烏有」，還說近期懷疑被裝追蹤器，已經報警處理。