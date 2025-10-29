我是廣告 請繼續往下閱讀

有「教育界王力宏」之稱的國立台北教育大學的許姓教授，近日遭人爆料私生活混亂，指他明明已婚，卻疑似劈腿多名女性，包括女老師、女校長，甚至女學生共12人，曾陷許男情網的兩名女子更發現，許男出軌對象大多都是「人妻」似乎是看準對方已婚，分手後不敢鬧事宣揚，藉此反覆劈腿，而針對指控，許男只表示這都是「子虛烏有」。近日，一名自稱與許男交往過的A小姐向《鏡週刊》爆料，表示因感情遭冷落起疑，調查後驚覺許男同時與多名女子交往，對象橫跨工作夥伴、「網紅作家」及出版社女編輯。A女指出，許男不僅常帶人出入飯店、溫泉旅館過夜，每個女人都親密地與許牽手依偎，甚至有時帶回家中，同一週內還與3名不同女子共度夜晚。A女痛批，許男利用教授身份打造「極樂後宮」，除了貪圖美色，還用感情和性愛控制女老師們。全台女老師為了見他，跑研習、請他當講師幫他賺錢，甚至幫忙整理社群、宣傳新書。怒斥許男把教育和私慾掛勾，令人不齒。此外，另一名已婚的B小姐也爆料，表示她在教師研習會中結識許男，因對方頻頻噓寒問暖而陷入情網，進而展開婚外情。不過，B女在一次演講中發現許同時與另一名C小姐交往，兩人事後比對才驚覺，許對「人妻」特別感興趣，甚至利用對方害怕曝光的心態反覆劈腿，分手時更有一套「標準SOP」應對流程。B小姐指出，交往期間，許男逐漸疏遠，常常失聯。當她追問原因時，許男表示自己不適合交往、想獨自生活，不願影響女方，但並未明確劃清界線，只留下「希望未來彼此保重」的訊息，逐步淡出關係。然而，他仍偶爾傳訊息，使女方陷入困惑，因此她決定站出來揭露內情，就是為了避免更多女性受害。針對指控，許男向《鏡週刊》回應「子虛烏有」，還說近期懷疑被裝追蹤器，已經報警處理。