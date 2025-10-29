我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅強打林安可預計宣告旅外FA，日職包括養樂多、巨人、軟銀與西武獅等隊皆表達興趣。林安可以亮眼的23轟、.318打擊率吸引海外球探目光，旅外動向備受矚目。（圖／記者葉政勳攝）

中華職棒自由球員（FA）名單即將於近日正式公告，旅外市場也隨之升溫。味全龍王牌徐若熙已明確表態將行使旅外FA權利，統一獅強打林安可同樣準備跟進，兩人都將目標鎖定在海外舞台。據悉，包含日本職棒與韓職、美職多支球隊有意網羅。今年最受矚目的焦點毫無疑問就是徐若熙，球季中美職、日職，甚至韓職球探都頻繁現身台灣球場。據消息指出，日本職棒的軟銀鷹與日本火腿鬥士已多次派遣球探現場觀察，並在季末階段正式確認「調查中」。有日媒透露，徐若熙的評價極高，市場預估合約價碼可能突破1.5億日圓（約新台幣3075萬元），但實際金額預料將超越此數字。22歲的徐若熙本季出賽19場，累積114局投球，是他職業生涯首度突破百局門檻，戰績5勝7敗、防禦率2.05，一度登上聯盟防禦率王寶座。儘管因球隊提前關機而錯過個人獎項角逐，但他穩定的控球與變化球品質仍獲多國球探一致好評。徐若熙幾乎整季都有海外球團派人跟蹤觀察，特別是日職與韓職球探幾乎「場場現身」。據了解，部分球隊甚至已經著手研擬簽約策略與合約模式，只等FA資格正式公告後採取行動。與徐若熙同樣備受關注的，還有統一獅外野強打林安可。這位27歲重砲今年出賽90場，打出打擊率.318、23發全壘打與73分打點的亮眼成績，火力輸出依舊驚人。多支日本球隊，包括養樂多燕子、讀賣巨人、軟銀鷹與西武獅皆對他展現興趣。據悉，養樂多是第一支正式提出「身份照會」的球隊。由於球團看板球星村上宗隆有意挑戰大聯盟，養樂多正在物色新一代長打補強目標，而林安可被視為潛在接班人選。根據中職《旅外球員辦法》規定，選手累積滿三個球季即可取得旅外資格。若欲行使權利，必須在總冠軍賽結束隔日起10個工作日內，以書面通知所屬球團。球團須於24小時內以書面或電子郵件通知聯盟，並在3個工作日內送交正本。聯盟會長收到球團通知後，當日即會正式公告。