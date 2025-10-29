我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張書偉（左）和謝京穎去年6月砸300萬元辦婚禮。（圖／民視）

▲張書偉拍八點檔非常辛苦。（圖／民視提供）

▲張書偉（右）曾演過弱智，實力派演技獲得不少讚賞。（圖／民視提供）

▲張書偉在劇裡遇到寒流暴雨。（圖／民視提供）

▲Energy書偉（左1）、坤達（左2）閃兵，團體的商演受到影響。（圖／相信音樂提供）

Energy張書偉、坤達閃兵害團體商演取消近百場，團體在2024年1月1日復活，加入相信音樂，高調復出，不到2年的時間就面臨瓦解困境，事實上，在團體重返舞台之前，書偉都在拍八點檔，2007年他以420萬元在深坑買下28坪的房子，2024年婚前以1180萬賣掉，雖不像坤達有許多代言，但再加上拍八點檔的片酬也相當可觀。書偉2024年6月和老婆謝京穎砸300萬元辦婚禮，但這對書偉來說只是小錢，因為他在2007年就以420萬元買下深坑28坪的房子，去年初以1180萬賣掉，房價增值近3倍。根據《CTWANT》報導，書偉曾透露當初Energy解散，轉當演員時風光歸零，收入也銳減，長輩才建議他買房投資，深坑的房子每個月房貸2萬1千元，和台北市的租金差不多，後來是因為和謝京穎結婚，再加上到林口民視拍戲，通勤太遠，才決定賣掉房子，另外再置產。雖然不像坤達有許多代言，但書偉2009年開始拍八點檔，《風水世家》、《加油！美玲》、《情·份》、《菜頭梗的滋味》、《炮仔聲》、《黃金歲月》、《市井豪門》，台視、民視、三立、公視、客家電視都能看到他的身影。而在八點檔中，演員片酬可分為一線、主要、中生代以及新生代，一線演員每集10萬元到20萬元不等，主要演員5萬元至10萬元左右，加上書偉後來開始在OTT平台發展，《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《逆局》等劇，也讓他躍升實力派演員。