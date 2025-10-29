其中，甫奪下台灣大賽冠軍的樂天桃猿隊共有8人符合資格，名列A級者多達5人，包含長期主力投手黃子鵬與中心打者林立，兩人都被視為本屆FA市場最受矚目焦點。

至於去年即達資格的游擊手林承飛，今年再度具申請條件，樂天高層已表態「不惜代價留下核心班底」，展現延續王朝企圖心。

▲樂天桃猿投手黃子鵬是自由市場最熱門的球員之一。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.21）

根據聯盟公告，A級自由球員名單如下：

▲富邦悍將范國宸本季13支全壘打中，有多達11支是從變化球中擊出，也是FA熱門。（圖／記者林柏年攝,資料照）

22歲的徐若熙本季投出114局、防禦率2.05，是生涯首度破百局，並獲得日本火腿與軟銀鷹多次現場觀察，日媒預估其合約價值可能突破1.5億日圓（約新台幣3075萬元）。

▲2025年CPBL 自由球員資格 A 級選手。（圖／取自聯盟公告）

▲2025年CPBL 自由球員資格Ｂ級選手。（圖／取自聯盟公告）

