近期台灣男藝人屢傳為閃避兵役而假造病歷，國民黨立委徐巧芯日前就發文狠嘲：「抓了一堆，勿忘溫朗東」，讓泛綠的政治評論員溫朗東過去爭議又浮上檯面，兩人恩怨始於徐巧芯因大姑涉入洗錢詐騙案，遭溫朗東發文質疑，徐巧芯反擊指稱，她接獲有人爆料溫朗東10幾年前裝瘋逃兵，做出把地上的草塞進嘴巴裡吃、隨地便溺等舉動，遭溫朗東控告加重誹謗。國民黨立委徐巧芯2024年深陷大姑夫妻涉詐案，溫朗東頻頻爆料，殺得她措手不及，不過徐巧芯也不是省油的燈，立即爆料溫朗東曾為逃兵「裝瘋賣傻」，指出溫朗東在役期還剩1年多時，因為他不想再當兵那麼久，所以做出「把地上草塞進嘴巴吃」、「在鄰兵床上大便」等怪異舉動以驗退兵役。對此，溫朗東強調，突然被停役的原因是曾經深受精神疾病折磨的過去，痛批徐巧芯洩漏他病情隱私，加油添醋虛偽不實詆毀他名聲。 因此，對徐巧芯提告加重誹謗及違反《個資法》。事實上，溫朗東的私生活遭爆有爭議也非首次，除逃兵事件，他過去也曾被爆料年輕時去三溫暖買春卻沒錢付，讓這位9月份曾傳出有「六至七成意願」投入民進黨地方初選的名嘴，又再次成為社會關注的焦點之一。現年42歲，學生時期就是辯論好手的溫朗東，2021年遭爆料過去曾到新竹買春沒付錢，至今還常成為他被攻擊的痛點。面對爭議，他當時還上名嘴周玉蔻節目，大方承認買春的事情，強調沒有爆料者說的「不付錢」，而是當天朋友升級消費才造成錢不夠。溫朗東也在節目中強調，這已經是10多年前、結婚前發生的事，那時是他去新竹參加辯論活動，結束後和朋友到當地的三溫暖消費。後來朋友領錢、付清款項後才離開，隔天也迅速把錢還給朋友，沒有任何賒帳或「吃霸王餐」的行為。面對爭議，溫朗東態度開放，怒嗆爆料者：「你要問，我就講，我也不怕名譽受損，那些人還把這件事當天大的炸彈。」溫朗東和徐巧芯過去就時常交戰，當徐巧芯大姑爆出洗錢疑雲時，徐巧芯委屈表示和大姑已沒有往來，卻被溫朗東緊咬「徐巧芯社群之夜就是大姑協辦，該公關公司的董事長就是大姑」，怒批徐巧芯說謊，他手上還有證據。此外，溫朗東今年也發出照片爆料，徐巧芯丈夫劉彥澧疑在擔任台中研考會主委時，於上班時間跑去打撲克等，後續劉彥澧雖澄清有依程序請假，仍因社會觀感不佳而辭職下台。不過，溫朗東後續發文指出，儘管手上還有很多證據照片，但他不會再爆劉彥澧的賭博案，並表示：「民主可以看法不同，不必製造冤仇，劉彥澧為自己的嗜好，辭去了官位，已經付出了代價。」