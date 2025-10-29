我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粿粿（左）被指控婚內出軌王子邱勝翊（右）。（圖／翻攝自IG@meigo.c）

▲粿粿（左）、范姜彥豐（右）協調離婚無果。（圖／衛視中文台提供）

范姜彥豐和粿粿婚變消息頻傳，今（29）日男方突然在社群指控女方出軌，同時指出王子邱勝翊涉入兩人婚姻「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽 就越安全，而且還永遠不會被發現吧 ？」范姜彥豐還發出自白影片，指出跟粿粿協議離婚時，差點被對方引導「放棄婚後財產」，若不是身邊家人發現狀態不對，自己差點就淨身出戶了。范姜彥豐指出，他和粿粿感情生變的時間點是在今年3月底至4月中，對方跟好友王子邱勝翊赴美2週返台後，當時粿粿經常跟朋友外出、一夜不歸，讓小朋友都見不到媽媽。後來他發現了粿粿出軌王子的關鍵證據，不過女方完全否認，還對天發誓絕對沒有不忠於婚姻。不過粿粿依舊密切跟王子保持聯繫，因此范姜彥豐完全死心決議離婚，經過了4個月的協商後，兩人依舊沒有辦法達成共識，因此他決定不再退讓，並在鏡頭前公開這一切。范姜彥豐今天在自白影片中指控粿粿，「刻意引導我去簽放棄婚後財產分配的條約，如果不是家人及時發現我的異狀，了解事情的來龍去脈後，推測事情不單純，所以阻止了我，否則我可能已經簽下去了」，差一點變成了失去愛情又失去財產的冤大頭。同時范姜彥豐也指出這段時間中，自己不僅身心受創，還因為輿論導致許多演藝工作全喊停、經濟狀況一度困難；同時他也指出，結婚後，自己將房產登記在粿粿名下，工作室的公司帳戶也放在對方手中，使自己工作收入都被掌控無法拿回，讓許多網友聽聞紛紛傻眼，直呼：「根本是家寧2.0！」