范姜彥豐與粿粿婚變傳聞已久，今（29）日他率先打破沉默，透過長片指控與太太粿粿交往6年、結婚生子，本以為彼此信任，卻在今年3月底至4月中對方赴美2週返台後，對婚姻與家庭的互動大幅改變，粿粿在回國後頻繁與同群朋友外出、晚歸、甚至不回家，孩子「幾乎見不到媽媽」。范姜稱當時為維繫關係多次求和，仍感受女方態度轉冷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲范姜彥豐（右）與粿粿（左）婚姻近期似乎亮紅燈，今（25）日范姜彥豐曬出前去探望好友晏柔中及其伴侶楊孟霖的照片，只見范姜懷抱對方兒子小楊桃展現滿滿父愛，但照片中粿粿再次缺席，懷中也不是女兒粿醬，讓2人婚變傳聞再度甚囂塵上，近日夫妻2人互動冷淡，讓外界持續揣測婚姻狀態。（圖／翻攝自范姜彥豐IG@zack_fanchiang）
▲范姜彥豐（右）指控妻子粿粿（左）婚內出軌王子邱勝翊。（圖／翻攝自范姜彥豐IG@zack_fanchiang）
稱看見明確證據　與太太攤牌「被否認並對天發誓」

范姜彥豐表示，粿粿在之後出現「不告知行蹤」等情況，在家人的提醒下看清真相，同時表示自己看到粿粿與邱勝翊的明確出軌證據，他表示自己趁孩子不在時與粿粿攤牌，並給她解釋機會，但對方全盤否認、甚至對天發誓未不忠；范姜稱自己已經掌握證據，因此澈底看清粿粿。

范姜彥豐提到，2人的互動變冷淡，是從今年3月到4月之間粿粿與好友們前往美國後回台灣開始有變化，雖然自己當時也跟家人一同去日本遊玩一週，但回來以後粿粿時常跟同一群朋友早出晚歸，甚至連女兒都幾乎看不見媽媽，之後范姜看到出軌證據以後，才得知真相。

4個月協商無果　控粿粿與王子仍私下往來

范姜彥豐表示為降低對孩子影響，曾與粿粿歷經4個月協商，期間不斷降低條件、盼理性結束爭端，但在協商過程中粿粿與王子仍密切往來，范姜更指控粿粿將孩子帶去見出軌對象，因此令他決定停止退讓並公開發聲。

范姜彥豐透露自己不僅身心受創，還因輿論導致工作停擺、經濟陷入困難；婚後共同負擔的房產登記在太太名下、工作室帳戶也遭對方掌控，導致「已結案款項無法取回」，有不少粉絲痛批：「根本另一個家寧！」

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
 

更多「范姜粿粿婚變」相關新聞。

相關新聞

粿粿出軌王子邱勝翊！范姜彥豐296字聲明全文一次看：家庭破碎了

粿粿對天發誓「我沒出軌王子」！1手段逼范姜彥豐：放棄婚後財產

王子遭控介入范姜彥豐、粿粿婚姻！過往情史曝光　唯一認愛鄧麗欣

粿粿和王子邱勝翊有一腿！范姜彥豐崩潰：綠帽何時戴在我頭上