卻在今年3月底至4月中對方赴美2週返台後，對婚姻與家庭的互動大幅改變

▲范姜彥豐（右）指控妻子粿粿（左）婚內出軌王子邱勝翊。（圖／翻攝自范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

范姜彥豐與粿粿婚變傳聞已久，今（29）日他率先打破沉默，透過長片指控與太太粿粿交往6年、結婚生子，本以為彼此信任，，粿粿在回國後頻繁與同群朋友外出、晚歸、甚至不回家，孩子「幾乎見不到媽媽」。范姜稱當時為維繫關係多次求和，仍感受女方態度轉冷。范姜彥豐表示，粿粿在之後出現「不告知行蹤」等情況，在家人的提醒下看清真相，同時表示自己看到粿粿與邱勝翊的明確出軌證據，他表示自己趁孩子不在時與粿粿攤牌，並給她解釋機會，但對方全盤否認、甚至對天發誓未不忠；范姜稱自己已經掌握證據，因此澈底看清粿粿。范姜彥豐提到，2人的互動變冷淡，是從今年3月到4月之間粿粿與好友們前往美國後回台灣開始有變化，雖然自己當時也跟家人一同去日本遊玩一週，但回來以後粿粿時常跟同一群朋友早出晚歸，甚至連女兒都幾乎看不見媽媽，之後范姜看到出軌證據以後，才得知真相。范姜彥豐表示為降低對孩子影響，曾與粿粿歷經4個月協商，期間不斷降低條件、盼理性結束爭端，但在協商過程中粿粿與王子仍密切往來，范姜更指控粿粿將孩子帶去見出軌對象，因此令他決定停止退讓並公開發聲。范姜彥豐透露自己不僅身心受創，還因輿論導致工作停擺、經濟陷入困難；婚後共同負擔的房產登記在太太名下、工作室帳戶也遭對方掌控，導致「已結案款項無法取回」，有不少粉絲痛批：「根本另一個家寧！」