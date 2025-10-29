我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粿粿（右）被爆和王子邱勝翊（左）婚內出軌。（圖／翻攝自IG@meigo.c ）

截至截稿，粿粿與邱勝翊尚未回應此事，相關指控仍待雙方說明與司法查證。

范姜彥豐與中信兄弟前啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）結婚3年驚傳婚變，他於今（29）日公開影片，直指妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊），並表示手上握有明確證據。范姜痛心透露，三人過去經常與朋友聚會、出遊，部分身邊人早已知情卻選擇幫忙隱瞞，甚至在他面前裝作若無其事，令他崩潰直呼：「回頭看那些照片、影片，真的毛骨悚然。」范姜在影片中控訴，粿粿與王子表面上以「好友」身分互動，私下卻早有曖昧往來；他憤怒指出：「你們一定覺得偽裝成朋友越大膽就越安全，還以為永遠不會被發現吧？」回想雙方共同聚會的畫面，他難掩激動情緒，強調那段時間兩人一邊唱歌、一邊開著玩笑揶揄他：「當時你們應該覺得很好玩吧？但那其實是我人生中最黑暗的時刻。」粿粿與王子因綜藝節目《全明星運動會》結識，之後私下互動頻繁，范姜彥豐回憶過去粿粿經常邀請王子與其他好友來家中聚會，自己從未懷疑妻子行為。如今事發後，范姜彥豐語帶哽咽地說：「你們親手毀了一個家，而我被蒙在鼓裡，還得和你們一起笑。」他更強調已掌握2人婚內不當關係的證據，直言：「我的信任和真心被踐踏，最後成了戴綠帽的小丑。」目前范姜彥豐已表態將循法律途徑維護名譽與權益，強調發聲並非情緒性控訴，而是對自己與孩子的一種交代。外界關注粿粿與王子是否將出面回應，不少網友湧入留言聲援范姜，希望事件能在理性與法律下釐清真相。