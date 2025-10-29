我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粿粿（左）在520當天曬出與王子（右）合照，被外界認為是在放閃。（圖／翻攝自粿粿IG@meigo.c）

網紅范姜彥豐今（29）日指控妻子、中信兄弟啦啦隊前成員粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊）引發軒然大波，不過在風暴爆發前，2人早有「互動跡象」。有網友翻出粿粿於今年5月20日在社群平台上公開曬出與王子的合照，並寫下：「祝大家都能跟愛的人一起快快樂樂！」而王子也回應：「可可愛愛！」貼文甜蜜氛圍濃厚，如今被重新挖出，引發熱議。當時粿粿的貼文一出，底下湧入粉絲留言祝福，而王子也在留言區現身回覆：「可可愛愛。」短短四個字卻被不少人視為「曖昧信號」，2人過去神情親密、笑容自然，儼然是關係極佳的好友組合，但如今事件爆發後，這段互動被網友解讀成早有端倪，留言區也因此遭大量網友湧入重刷。該則貼文原本以祝福節日及業配服飾為主，當時未引起太多關注，然而范姜彥豐今日的爆料影片曝光後，網友紛紛留言：「原來520那張合照不是巧合」、「這句話現在看起來刺眼」、「當初回『可可愛愛』真的有故事」，不少粉絲感嘆：「原來一切早有跡象，只是大家沒看懂。」目前王子與粿粿尚未對這則貼文及互動回應，雙方社群近期也未再更新，事件延燒後該篇520貼文在各大社群被截圖轉傳，相關留言持續增加，網友一面倒認為「520公開跟別人放閃太不妥」，也有人呼籲外界理性看待，靜待雙方正式說明。