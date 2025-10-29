知情人士向記者透露：「她早就搬離婚房，已經找好新房子在裝潢。」

▲粿粿（左）被老公范姜彥豐指控婚內出軌王子（右）。（圖／翻攝自粿粿IG@meigo.c）

網紅范姜彥豐今（29）日公開長文與影片，指控妻子、中信兄弟啦啦隊前成員粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），引發全網熱議，不過據《NOWnews今日新聞》7月就掌握的獨家消息，其實粿粿與范姜彥豐的婚姻早有裂痕，消息人士進一步指出，粿粿在與王子等人赴美期間，夫妻關係已明顯緊繃，范姜彥豐也在影片中表示粿粿返台後對他態度大轉變，經常以「想要更多空間」為由外出，甚至連回家時間都變得不固定。據悉范姜彥豐在與粿粿攤牌後，粿粿也搬離家中外出找落腳處，並很快就找好房子並安排裝潢，當時外界並不知情。不少粉絲坦言，近幾個月就感覺范姜彥豐與粿粿在社群互動冷淡，就連范姜生日粿粿也沒現身，因此引發外界質疑婚變，如今范姜指控粿粿婚內劈腿王子的消息曝光後，不少網友紛紛留言：「原來早就有跡象」、「看來婚變不是突然」、「難怪范姜說她回來後整個人變了」。目前范姜彥豐已表態將循法律途徑處理，外界關注2人後續是否會正式對簿公堂，據了解范姜目前仍居住於原住所，專心照顧孩子，而粿粿的經紀公司則表示：「交由律師處理。」