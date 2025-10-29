我是廣告 請繼續往下閱讀

橋頭地檢署偵辦高雄市美濃區成功段農地遭不法集團大範圍盜採土石回填廢棄物，違反廢棄物清理法等案件，其中，交保的石姓被告，經查獲新犯罪事證，涉嫌花費上千萬元僱人承租土地並開挖，經承辦檢察官偵訊後，聲請法院羈押禁見獲准。橋頭地檢署偵辦美濃盜採砂石案，自9月14日起，陸續展開收網行動，聲請法院羈押禁見承租人王國正等3人獲准，地主石麗君、夫婿巫男分別百萬元和80萬元交保候傳，限制住居，並查扣15輛怪手，朝涉嫌違反廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪偵辦。橋頭地檢署張春暉檢察長指出，打擊集團性環保犯罪一直是法務部極為重視的工作，該署為展現守護國土環境決心，114 年 9 月 16 日由檢察長率主任檢察官至美濃履勘盜採砂石傾倒廢棄物現場及和山光電案，宣示該署保護高雄環境決心，且密集強勢查緝環保犯罪，近期偵辦和山光電案、大樹區統嶺段案、美濃區案等案件，已共羈押被告 19 人，扣押重型開挖機具怪手及重型曳引砂石車共 38 台，查扣現金2000 餘萬元。