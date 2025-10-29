我是廣告 請繼續往下閱讀

YouTuber范姜彥豐今（29）日公開影片指控前妻、前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），引爆演藝圈震撼彈。沉默多日的粿粿於稍早首度發聲，針對婚變風波發布聲明，強調「這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通」，語氣冷靜但態度明確，引發外界關注她是否間接認了出軌一事。粿粿在聲明中透露，雙方協議談了許久，但「由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔」，導致協商破裂。她也指出，范姜的無預警影片「說了許多與事實不符的內容」，但自己「不想以情緒對抗情緒」，語帶無奈地表示會再統整事實公開說明。外界解讀，這段話似乎暗示雙方財務談判不順，才引爆事件。粿粿全文雖未正面否認外遇傳聞，卻多次提及「責任」與「不會誤導任何人」，寫道：「身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」這句話被不少網友解讀為「間接認了出軌」，也有人認為她仍保留模糊空間。相關留言瞬間湧入：「這是在承認了嗎？」、「如果沒錯，就直接否認啊！」、「感覺是低姿態認錯的語氣。」粿粿的發聲引發網路熱議，有人讚她「至少願意面對」、也有粉絲痛批「說半套話沒誠意」。截至目前，范姜彥豐未再回應，王子（邱勝翊）仍保持沉默。外界預期，粿粿承諾的「完整事實」說明將成為下一波輿論焦點。謝謝大家的關心這段婚姻的結束我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容我不想以情緒對抗情緒我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。