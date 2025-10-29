氣溫最低跌破18度，又有颱風可能生成！不只國民服飾NET被挖出「紅標5件3折」22家門市隱藏優惠。H&M也有「紅標商品低至3折」，針織衫低至300元、牛仔褲450元，全台實體門市季末折扣開跑，有家長表示：「H&M買小孩衣7件才1400多」也太便宜了。
H&M「紅標3折」季末折扣！低至300元 家長：太便宜了
H&M表示，SALE升級，「眾多紅標商品低至3折」！推薦女裝針織衫、短袖開襟衫低至300元、腰身開襟衫350元、寬鬆高腰牛仔褲450元，即日起全台14家實體門市現場都有季末折扣，優惠範圍涵蓋女裝、男裝及童裝（商品價格以門市為準）。
有在台北西門旗艦店巧遇好康的家長分享，表示「H&M折扣也太便宜了，我買小孩的衣服買了七件，才1400多」，透露本來只是想買萬聖節應景的洋裝，「結果失心瘋，假日還要再來」。
不方便到現場選購的民眾，也可參考H&M官網現在有雙11購物節快閃優惠，即日起至11月11日，官網風格主場「全場正價商品85折」！提醒大家，不適用於H&M特殊系列。
而最新聯名Glenn Martens H&M比利時設計師合作系列，將於10月30日起於HM.COM網路商店
限量販售。以顛覆錯視美學與解構剪裁重塑為靈感，從T恤 、格紋襯衫、飛行夾克到牛仔褲，打造充滿前衛視角的現代時尚單品，本系列同時向設計師個人品牌Y/Project代表作品致敬。
NET：紅標「5件3折」隱藏優惠！全台22家門市一覽
NET小編則在Facebook粉專表示，其實有比店面「再低一折」的隱藏優惠！更便宜的NET「紅標5件3折」限店活動，全台限定22家門市快閃一覽。
◾️「北部」大安拍點、新莊五店、淡水二店、樹林一店、基隆三店、宜蘭友愛、中壢七店、桃園桃鶯、新竹站前、湖口一店。
◾️「中部」苗栗新東、豐原一店、台中逢甲、台中復興、和美一店、虎尾一店。
◾️「南部」朴子一店、台南西門、台南文賢、屏東二店、高雄大順。
◾️「東部」花蓮一店。
想買最划算的NET服飾，不妨查查上述22家門市地址，找時間衝一波買多也不心疼。
資料來源：H&M、NET
