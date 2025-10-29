我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粿粿曾信誓旦旦保證不可能出軌，隨後星座老師就直言：「如果有誘因可能會出軌」。（圖／翻攝自YT 小姐不熙娣）

▲粿粿（如圖）曾抱怨范姜很木頭不幽默，表示他開玩笑都會當真。（圖／翻攝自YT 小姐不熙娣）

范姜彥豐今（29）日在IG 發文，無預警爆料粿粿婚內偷吃王子邱勝翊，還直接Tag王子，黑底白字寫下「道德淪喪，婚內出軌」。有眼尖網友翻出粿粿曾上《小姐不熙娣》，向小S掛保證不可能婚內出軌，隨後就被星座老師拆台：「有誘因可能會出軌」，如今粿粿真的出軌王子，讓網友大酸：「星座老師神預言」。粿粿之前上《小姐不熙娣》時，被小S問到婚後有沒有可能出軌，她曾信誓旦旦掛保證不可能出軌，隨後就被星座老師拆台，直言：「如果有誘因可能會出軌」，小S也直球詢問：「身邊有沒有異性騷擾妳」，當時粿粿沒有正面回應，反而以「風景很漂亮喜歡看風景」，心虛躲過問題。粿粿還曾在《小姐不熙娣》中，坦言自己喜歡幽默的男生，不管是婚前還是婚後都很重要，表示：「有一個幽默的爸爸對家庭很重要」，隨後粿粿就開始就抱怨范姜很木頭不幽默，表示她開玩笑時，老公都會當真，多次強調自己喜歡幽默男，讓網友大酸：「所以王子很幽默嗎」。粿粿婚內出軌事件曝光後，粉絲湧入留言區開酸：「保證不可能出軌？現在打臉自己超響」、「喜歡幽默男生，所以王子很幽默嗎」，更有人表示：「星座老師根本神預言，有誘因就出軌實錘」，該節目片段在網上被瘋傳，讓粉絲直呼「這瓜吃太好吃」。