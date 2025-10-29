我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范姜彥豐撕破臉，指控粿粿外遇王子。（圖／范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

▲王品澔經紀公司直言王品澔對此事不知情，去美國單純是去看NBA。（圖／伊林娛樂提供）

中信兄弟啦啦隊前成員粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐結婚3年，卻在近日爆出婚變風波，范姜今（29）日拍片指控妻子與男星王子（邱勝翊）婚內出軌，更指出女方自與王子一行人赴美旅遊後，回國後態度瞬間大變，眼尖網友發現，范姜事發後已怒退追「美國團」成員王品澔、簡廷芮，引發各界熱議。據了解，粿粿與王子今年3月底同行赴美，團內還包括王品澔、簡廷芮、胡適安、晏柔中等藝人，范姜表示當時他並未懷疑妻子，只以為雙方分隔兩地難免疏遠，未料回國後對方態度180度轉變，甚至「早出晚歸、不願報備去向」。他痛心指出：「有知情的幫忙隱瞞，不知情的被利用。」暗指整趟美國行或是婚變導火線。事件延燒後，「美國團」成員也被網友點名關注，王品澔的經紀公司出面澄清，他對整起事件「完全不知情」，強調：「品澔去美國主要是去看NBA，平常也很忙，和他們已經一段時間沒聯絡。」而簡廷芮方面則未有回應，范姜退追行動被網友解讀為「切割一切與妻子相關的人」，態度堅決。范姜在影片中悲痛表示，回想過去3人同框畫面「毛骨悚然」，更語帶哽咽問：「這頂綠帽到底從什麼時候戴上？」他憤怒直言，粿粿與王子「親手毀了一個家」，還能在聚會上邊唱歌邊嘲笑他，讓粉絲心疼不已，該風波持續發酵，粿粿已發限動澄清，但王子則是沒有做出任何回應，網路輿論持續延燒。