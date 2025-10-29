我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范姜彥豐（如圖）今日在IG發文，控訴粿粿和王子邱勝翊婚內出軌。（圖／翻攝自IG zack_fanchiang）

▲王子（如圖）出席活動時，迴避所有粿粿、范姜彥豐離婚相關問題。（圖／葉政勳攝影）

范姜彥豐和粿粿結婚三年多，近期來兩人婚變消息頻傳，今（29）日男方突然在社群上傳自白影片，指控女方婚內出軌王子邱勝翊，指出粿粿和王子一行人自從去了美國之後一切生變。為此王子過去接受媒體訪問的片段也被翻出，今年8月王子出席活動時，被問及好友粿粿疑似跟老公婚變時，他完全不理會相關問題，甚至還拒絕訪問，被網友猜測他因為心虛逃避。范姜彥豐表示，他與粿粿的感情出現問題大約是在今年3月底到4月中之間，當時粿粿和好友王子邱勝翊一行人一起到美國玩了兩週，返台後便常與朋友外出、甚至整晚未歸，導致孩子好一陣子都見不到媽媽。之後他發現粿粿與王子之間有出軌的明確證據，但粿粿堅決否認，甚至發誓自己對婚姻絕無不忠。回顧今年8月，夫妻倆的好友王子（邱勝翊）、小豬（黃沐妍）一起出席運動品牌活動時，也被問及粿粿和范姜彥豐兩人現況，小豬大方回應自己有傳訊息關心兩人，不過實際感情情況並不清楚，「其實我不太敢打擾他們，他們有叫我不用擔心，我是關心范姜那邊，因為我跟男生更熟，他說不用擔心，所以我覺得就還好，任何東西都是外傳的，如果他們真的有怎樣也會自己講。」反觀被點名為粿粿出軌對象的王子，他不僅到了活動開始前一秒才出現，也不願意接受媒體聯訪，他的經紀人僅回覆：「時間上可能不太方便。」因當時棒棒堂閃兵案鬧得正兇，王子被認為是在躲避逃兵相關話題；不過回顧當時拒絕訪問的王子，網友推測很有可能因為作賊心虛而拒絕受訪。針對范姜彥豐的指控，粿粿也作出回應，她表示，這段婚姻的結束過程中，她一直努力以理性和誠意溝通，雙方協議談了很長一段時間，但由於對方提出的離婚金額超出自己能負擔的範圍，最終協商破裂；她同時回應，范姜彥豐公開的影片中有許多與事實不符的內容，之後會把完整事實整理清楚向大家說明，身為母親，她會承擔該有的責任，不會隱瞞或誤導任何人。