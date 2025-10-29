（10／29 15：03更新內文）

▲范姜彥豐（如圖）今日在IG發文，控訴粿粿和王子邱勝翊婚內出軌。（圖／翻攝自IG zack_fanchiang）

王子邱勝翊今（29）日遭范姜彥豐指控是老婆粿粿婚內出軌的對象，掀起一陣嘩然。稍早王子透過IG發文道歉，承認自己確實有介入兩人感情中，「超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。未來我會更謹慎，反省並改進自己。」227字道歉文全公開。王子在道歉文中指出，自己並不是破壞家庭的人，也沒有企圖、預謀要介入他人婚姻，「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線」，雖然只是出於對粿粿的心疼及關心，不過確實不是正確的表達方式，「錯誤就是錯誤，沒有藉口。」承認自己在這段關係中確實做得不對。為此王子在貼文中向范姜彥豐、粿粿道歉，「未來我會更謹慎，反省並改進自己，很抱歉讓支持我的朋友擔心失望，再次向范姜、粿粿，以及所有被牽連的人親友，致上我最誠懇的歉意。對不起。」范姜彥豐和粿粿結婚三年多，近期來兩人婚變消息頻傳，今（29）日男方突然透過社群上傳自白影片，指控女方婚內出軌王子邱勝翊，表示老婆和王子一行人自從去了美國之後一切生變，不僅經常外出還整夜未歸，之後他發現了粿粿出軌王子的關鍵證據；針對范姜的指控，粿粿回應表示影片中有許多和事實不符的內容，之後會再次跟大家說明清楚，「身為母親，我會承擔該有的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」不好意思佔用大家時間但關於今日各界的關心想和大家說明並致歉對當事人造成困擾也讓許多人失望向當事人以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意我不是破壞家庭關係的人這也不是一段長久隱瞞的情感更不存在任何不當企圖或預謀在得知女方協議離婚的過程中從一個單純傾聽者漸漸過度關心超過了朋友間 應有的界線雖出於心疼與關心但不是應有的表達方式錯誤就是錯誤 沒有藉口未來我會更謹慎反省並改進自己很抱歉讓支持我的朋友擔心失望再次向范姜、粿粿 以及所有被牽連的人親友致上我最誠懇的歉意對不起