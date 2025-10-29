（10／29 15：03更新內文）王子邱勝翊今（29）日遭范姜彥豐指控是老婆粿粿婚內出軌的對象，掀起一陣嘩然。稍早王子透過IG發文道歉，承認自己確實有介入兩人感情中，「超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。未來我會更謹慎，反省並改進自己。」227字道歉文全公開。

王子道歉文公開　承認有介入兩人感情

王子在道歉文中指出，自己並不是破壞家庭的人，也沒有企圖、預謀要介入他人婚姻，「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線」，雖然只是出於對粿粿的心疼及關心，不過確實不是正確的表達方式，「錯誤就是錯誤，沒有藉口。」承認自己在這段關係中確實做得不對。

為此王子在貼文中向范姜彥豐、粿粿道歉，「未來我會更謹慎，反省並改進自己，很抱歉讓支持我的朋友擔心失望，再次向范姜、粿粿，以及所有被牽連的人親友，致上我最誠懇的歉意。對不起。」

范姜彥豐和粿粿結婚三年多，近期來兩人婚變消息頻傳，今（29）日男方突然透過社群上傳自白影片，指控女方婚內出軌王子邱勝翊，表示老婆和王子一行人自從去了美國之後一切生變，不僅經常外出還整夜未歸，之後他發現了粿粿出軌王子的關鍵證據；針對范姜的指控，粿粿回應表示影片中有許多和事實不符的內容，之後會再次跟大家說明清楚，「身為母親，我會承擔該有的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

▲范姜彥豐（如圖）今日在IG發文，控訴粿粿和王子邱勝翊婚內出軌。（圖／翻攝自IG zack_fanchiang）
王子道歉文全文：

不好意思佔用大家時間
但關於今日各界的關心
想和大家說明並致歉
對當事人造成困擾
也讓許多人失望
向當事人
以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意

我不是破壞家庭關係的人
這也不是一段長久隱瞞的情感
更不存在任何不當企圖或預謀

在得知女方協議離婚的過程中
從一個單純傾聽者漸漸過度關心
超過了朋友間 應有的界線
雖出於心疼與關心
但不是應有的表達方式
錯誤就是錯誤 沒有藉口

未來我會更謹慎
反省並改進自己
很抱歉讓支持我的朋友擔心失望
再次向范姜、粿粿 以及所有被牽連的人親友

致上我最誠懇的歉意

對不起

（）

