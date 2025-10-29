我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳綺貞與鍾成虎愛情長跑18年，但在分手不久後，雙方開始互告，最終對簿公堂。（圖／翻攝自IG）

范姜彥豐今（29）日公開影片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），還透露兩人婚後共同負擔的房產登記在太太名下，在爆出婚變後自己形象受創導致合作中斷，收入來源幾乎歸零，讓他身心俱疲。而這也不免讓網友聯想到另一對分手後撕破臉的家寧、Andy情侶檔，不過除了這兩對外，陳綺貞與鍾成虎、李妍瑾與AV導演圤智雨等，也都是在分手後澈底翻臉的情侶。其中，陳綺貞與鍾成虎還是在相戀18年後，最終對簿公堂。百萬網紅「眾量級」Andy日前揭露家寧一家人將他10年來的心血整碗端走，指控家寧媽媽奪走經營10年的頻道，且在分潤上出現不公，被侵佔超過4318萬元收益，稱自己這些年來每月僅領固定薪水，商標也因為登記在家寧母親名下，眾量級這幾年來賺的流量、業配收入等，自己是一點都沒有拿到，要求家寧媽媽歸還自己本來應得的數千萬元收入，雙方也因此對簿公堂。而對此，家寧也展開反擊，聲稱其與公司財務問題無關、未用私人帳戶領取頻道收益，並指控男方在交往期間多次劈腿，她還指出Andy在網路上公布的對話內容均為斷章取義，試圖誤導輿論，但始終未承認收益與帳務細節，讓不少網友及粉絲質疑她的回應避重就輕。而目前最新進度則是Andy指控家寧一家連同某知名男星操控輿論，家寧尚未做出任何回應。陳綺貞與鍾成虎在2019年宣布分手，結束了18年的戀情，聲明中兩人表示已升級為更好的友誼，是「永遠的摯友和最有默契的工作夥伴」。原以為是和平分手，但在2023年，雙方突因金錢和工作糾紛而翻臉，有消息指出，陳綺貞想要更多自由，而鍾成虎的控制欲太強，雙方在工作上無法達成共識，陳綺貞還發出律師聲明，鍾成虎也公開指控，昔日愛侶最終撕破臉，到法庭對簿公堂。李妍瑾與AV導演圤智雨在2022年10月下旬公開認愛，但不到1個月就在11月分手收場。據悉，兩人交往期間風波不斷，李妍瑾先與圤智雨的前女友雪碧開戰，對圤智雨安排她與舊愛雪碧同台感到非常生氣，接著又因與前男友打官司等事件纏身，使她身心俱疲。而在分手後，圤智雨發文開嗆李妍瑾情緒管理不佳，不尊重他，且不遵守公開關係的「劇本」，讓他無法忍受，甚至直指對方「應該去看醫生」。