▲王子（右圖右）3年前曾模仿粿粿（左圖左）與范姜彥豐（左圖右）官宣求婚成功的放閃照片。 （圖／粿粿IG@meigo.c、王子IG@prince_pstar）

▲粿粿發聲回應范姜彥豐指控。（圖／粿粿IG@meigo.c）

▲王子發文向范姜彥豐道歉。（圖／王子IG@prince_pstar）

女星粿粿與老公范姜彥豐婚姻破裂，正在協議離婚，范姜彥豐今（29）日公開指控粿粿婚內出軌好友王子，引發軒然大波。3年前粿粿被范姜彥豐求婚時，王子曾發文模仿兩人官宣照的動作，和女星宇宙（林思宇）拍親密合照，如今這張照片被挖出，原本看似好朋友間的單純玩笑，現在看來，更像是王子的吃醋反擊，網友見狀也留言「細思極恐」。粿粿2022年2月時答應范姜彥豐的求婚，當時她IG還貼出一張兩人的親密合照，配文：「He asked（他問了）」，許多好友紛紛湧入祝福。王子當天也在IG發文，與《全明星運動會》的隊友宇宙一起模仿粿粿和范姜彥豐合照的動作，摟著女方脖子緊靠在一起，故意寫道：「She asked,I say no.（她問了，我說不）」，該篇貼文也標記粿粿與宇宙的帳號。王子當時的舉動被視為好友間的玩笑，還有人稱讚他很幽默，但如今他與粿粿卻爆出不倫戀，兩人過往的互動也被挖出放大解讀，還有網友留言呼：「細思極恐」、「你是不是早就想當她老公」。范姜彥豐今日在聲明影片指出，他從今年3、4月開始，就發現粿粿的不對勁，經常早出晚歸，最後甚至也不回家了，認為粿粿當時就與王子曖昧。范姜彥豐說自己曾試圖挽回女方的心，但粿粿卻說想要有私人空間，後來范姜彥豐才抓包她與王子外遇的確切證據，雙方婚姻正式破裂，目前在協議離婚。范姜彥豐強調自己非情緒性發言，是真的走投無路才站出來說明此事。粿粿稍早回應，范姜彥豐影片有諸多不實內容，自己整理過後會公開事實。王子隨後也在IG發文，坦承與粿粿確實有感情，並與范姜彥豐公開道歉，不過王子強調自己是在女方協議離婚的過程中才與她越走越近，被網友質疑故意模糊交往時間點，目前風波越演越烈。