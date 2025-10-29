我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼曹佑寧（右）伸手要擊掌，但粿粿（左）似乎太過開心了，直接將他一把抱住。（圖／翻攝自綜藝玩很大YouTube）

▲粿粿（左）被范姜彥豐指控婚內出軌王子（右）。（圖／粿粿IG@meigo.c）

▲范姜彥豐（右）與粿粿（左）婚姻破裂，正在協議離婚中。（圖／范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

男星范姜彥豐今（29）日大動作在社群上指控老婆粿粿出軌好友王子（邱勝翊），掀起軒然大波，雖然粿粿回應范姜彥豐的影片有很多不實內容，但目前輿論還是一面倒，多數粉絲都站在范姜彥豐這邊。粿粿之前在節目上與其他男明星的互動也被挖出，她錄外景節目《綜藝玩很大》時，和曹佑寧同組玩遊戲，過關後粿粿突然衝上前熊抱他，這讓網友痛批粿粿沒邊界感、不懂得避嫌，「這也太綠茶了吧」。范姜彥豐發出聲明指控粿粿婚內出軌王子後，有粉絲在他的Threads貼文下面留言，貼出一段粿粿曾在節目上擁抱曹佑寧的影片，表示當時就對粿粿印象不是很好，「。那時候曹有女朋友、粿粿也跟范姜交往中吧？我覺得她的行為不太妥啦，從這之後就對她印象不是很好」。網友分享的影片是2021年的《玩很大》「夏日樂透運動會」集數，從影片中可以看到，曹佑寧當時被粿粿擁抱後全程高舉雙手，不敢觸碰女方，相當紳士。其他觀眾看了影片也紛紛留言，認為粿粿舉動確實不妥，「不會避嫌的女子」、「之前也有抱過江宏傑哈哈哈」、「這就是標準沒有邊界感不懂的避嫌的女生」、「男生有點嚇到，手非常紳士」、「怎麼會直接抱上去？」、「這集我有印象，好像抱了好幾次」、「這也太綠茶（網路用語，指心機重的女生）了吧」。針對范姜彥豐婚外情的指控，粿粿今日下午也出面發聲，「這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容」。粿粿強調等她整理完所有事實內容，會公布給大家，負起責任。王子則坦承對粿粿確實有感情，「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線。雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口」，王子也公開與范姜彥豐和粿粿道歉，目前這段三角戀爭議還在持續延燒。