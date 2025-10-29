我是廣告 請繼續往下閱讀

台中梧棲一養豬場爆發非洲豬瘟案例，但中市府隨後公布豬隻、到場獸醫師資訊一變再變，備受質疑；對此，資深媒體人陳東豪、尚毅夫今（29）日於網路節目《新聞！給問嗎？》主持時，尚毅夫批評，台中就是一個政府的信任崩盤的典型例子，民眾不知道能否再相信台中市府的說詞，「這筆帳會算在民進黨，還是中市府、國民黨上？前面是花蓮縣政府，現在是台中市政府，把國民黨整個帶衰！」主持人尚毅夫指出，台中市副市長鄭照新昨天的記者會，相較過去什麼都不清楚的狀況，已經是說明相對清楚的，但是否被大家接受，這是另一回事；昨天記者會簡報裡有一段話，提及養豬場婉拒採樣，而賴獸醫判斷是胸膜肺炎，「如果沒有提出採樣，怎麼會有拒絕採樣？為什麼不強制採樣？」尚毅夫直言，一個政府的信任崩盤，台中就是一個典型例子，不知道能否再相信台中市府的說詞，民進黨、總統賴清德民調之所以回升，有一個關鍵性人物叫做政委季連成，處理救災相對花蓮縣府明快有效，而中央也在台中設立前進指揮所，政委陳時中、農業部次長杜文珍等人都去那邊，則又產生中央下去救災與地方政府行政的比較，「如果台中市政府還是這樣，國民黨的民調就自己看吧！」主持人陳東豪說到，非洲豬瘟的事情到明年一定會淡化，但對台中市長盧秀燕的印象是否淡化，那是另一件事；尚毅夫表示，台中市政府的信任度基本上是崩盤的狀態，不知道要花多少時間才能挽回，盧秀燕卸任前都難挽回，因為豬瘟是直接影響人民生活習慣，吃不到豬肉影響的是人民生活、豬隻產業鏈，層面擴大到全國，「這筆帳會算在民進黨，還是中市府、國民黨上？前面是花蓮縣政府，現在是台中市政府，把國民黨整個帶衰！」