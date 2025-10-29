我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（29）日出席節目《百大醫言堂》上線啟動典禮，肯定該平台展現民間力量，有效提升全民健康知識，協助民眾延緩疾病發生、縮短不健康餘命；賴清德也說明政府相關政績，在成人預防保健服務，從今年再升級，將免費健檢年齡下修到30歲，到今年7月已有超過21萬國人受惠。賴清德致詞時表示，非常榮幸受邀出席《百大醫言堂》上線啟動典禮，今天也是九九重陽節，更象徵著要為全民打拚，讓國人都能夠健康久久，也希望把《百大醫言堂》送給65歲以上長輩，做為重陽節的好禮物。賴清德特別感謝林保雍創辦人發起《百大醫言堂》這項有意義的活動，也感謝李源德教授、楊泮池教授以及所有參與規劃的夥伴，各位長期推動健康教育、善用醫療資源，積極因應社會高齡化的迫切需求，更展現國家永續發展的深切關懷，要代表國家表達敬意跟謝意。賴清德指出，台灣已經進入高齡化社會，65歲以上的長輩現在達460幾萬人，占總人口的比例超過19%，已經要超過20%，符合世界衛生組織「超高齡社會」的標準，因為大家的努力，國人平均餘命增長約80歲左右，可是不健康年數也約有8年之久，這代表台灣人民一生當中，平均有10%的時間是不健康的，可能臥病在床、坐輪椅或生活需要照料，這是非常可惜的事情，因此，《百大醫言堂》的重要目標就是希望讓國人活得更久，而且要健康更久。賴清德說明，健康不只是長壽，也關乎生活品質及家庭幸福，因此政府要打造「健康台灣」，去年總統府成立「健康台灣推動委員會」，一年多來整合跨部會及民間各界的力量，透過各項政策，全面推動健康促進、疾病防治和醫療永續。在慢性病防治與健康促進方面，賴清德說，對於高血壓、高血糖及高血脂等「三高」有關的慢性疾病，去年政府開始推動「三高防治888計畫」，預計目標到2030年，將8成病友加入健康照護網，讓照護網內的8成病友接受生活習慣諮詢，並讓8成病友的病情獲得控制，以落實「預防勝於治療」的理念；另外，成人預防保健服務，從今年再升級，將免費健檢年齡下修到30歲，到今年7月已有超過21萬國人受惠。賴清德也提出對於癌症防治的重視，並指出，從民國74年迄今，癌症一直都是台灣十大死因之首，每年大概奪走5萬多條寶貴生命，所以今年創立「癌症新藥基金」，規模是100億元，他已經宣示未來用多少、補多少，就是希望用這項基金幫助家庭經濟較困難的民眾，也可以得到先進醫藥的照顧；另外，今年的癌症篩檢預算也增加，從28億元提高到68億元，到今年9月篩檢已經超過448萬人次，大幅提升早期發現率，早期發現、早期治療，才能夠確保健康。至醫療體系方面，賴清德說，政府今年啟動「健康台灣深耕計畫」，以5年489億元經費，從智慧醫療、綠色醫院、精準醫療到醫療人力支持，目標是全方位提升醫療照護品質，不管是在都會區或是偏鄉、醫學中心或是診所，所面臨到的不同類型疾病，都可以透過這項計畫得到經費，強化疾病防治與治療的力道，達到健康的目標。賴清德表示，這些政策不僅要改善醫療現場環境，提升整體醫療品質，更要從「治療導向」轉為「健康導向」，讓每一分健保與長照資源，都能發揮最大的效果。《百大醫言堂》的誕生不但展現民間力量與政策理念的相互呼應，也讓打造「健康台灣」的步伐更穩固、更前進一步。賴清德指出，《百大醫言堂》邀請全國最具公信力與臨床經驗的百大名醫，針對十大死因與常見疾病，以深入淺出的方式傳遞正確、實用、可信賴的健康知識，這些百大名醫有些參與社會服務，有些已退居山林、含飴弄孫，今天能號召他們一起參與的就是「公益」二字，令人感佩。賴清德再次感謝醫界先進群策群力、鼎力相助，相信這個平台不僅將有效提升全民健康知識，也能減少錯誤訊息的流傳，協助民眾延緩疾病發生、縮短不健康餘命，這些都是「健康台灣」的核心目標，並期盼未來能與《百大醫言堂》合作，結合數位科技，深入社區、學校與職場，讓正確的健康知識走進每一個家庭，尤其是癌症、心血管疾病、失智症及慢性病防治，要引導國人早期發現、正確治療、積極預防。