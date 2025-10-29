我是廣告 請繼續往下閱讀

為什麼不能直接用電熱水壺煮東西？

一般飯店除了毛巾等備品之外，也會擺放熱水壺等物品，讓住客可以享受舒適的時光。不過如果將這些方便當成隨便，可能會對飯店造成困擾。日本一間飯店近來就發影片表示，有人會使用電熱水壺製作熱飲或泡麵，但這是錯誤的使用方法，很可能會導致電熱水器故障。根據日媒「Hint-Point」報導，不少飯店內都備有電熱水壺，住客可以將水煮沸後飲用，不過近來位於大阪市的「Hotel B Suites」在其官方TikTok帳號發布了一則影片，其中有住客想著「把泡麵放進去煮不是完美嗎！？連洗都不用洗」，結果被飯店員工立刻以強硬的語氣制止：「絕對請不要這樣做！」員工進一步解釋：這樣會弄壞熱水壺，而且從根本上來說，熱水壺的使用方法是完全錯誤的！」他強調：「請不要抱持著『像在家裡用鍋子煮泡麵然後直接吃』那樣的隨意心態來使用！」並再次提醒電熱水壺的正確用途是「用來燒熱水」。如果直接用電熱水壺烹煮食物，食材或調味料會附著在水壺內部，導致故障。此外，如果殘留油漬，也會產生衛生問題。一旦電熱水壺無法使用，不僅會給飯店帶來困擾，也會影響到下一位住客。在「Hotel B Suites」發布影片後，有網友驚訝表示：「竟然有人這樣用啊」，也有人留言表示禮儀的重要性，紛紛稱「拜託真的別這樣做」、「規則一定要遵守呢」。報導指出，飯店的備品是由許多住客共同使用的。若抱持著「這樣應該沒關係吧」的心態使用，有時會引發意想不到的麻煩。若不確定正確用法，主動詢問工作人員才是最保險的做法。