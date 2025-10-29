我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CFO中路HongQ今（29）日遊戲表現完全被偶像BDD強壓一頭。（圖／LOL Esports Flickr）

LOL 世界賽瑞士制 CFO vs KT 選手陣容

▲KT本屆世界賽到8強賽結束之後，還沒輸過任何一場小分。（圖／LOL Esports Flickr）

▲17分鐘CFO第三條龍團不只偷到龍，還打出0換2神團戰，Rest後續又在中路1打3成功互換。（圖／YT@LOL Esports TW）

CFO vs. KT8強淘汰賽直播

《英雄聯盟》世界大賽八強淘汰賽第二場賽事今（29）日下午3點開打，由LCP第一種子CFO 對決韓國LCK第三種子 KT，最終CFO以0:3不敵KT，目送對手進入4強，CFO止步8強，仍創造近10年太平洋賽區、台灣隊伍的最佳成績，KT則是克服過去10年都未能突破8強的魔咒，將在4強對決GEN.G。今（29）日CFO對決KT的系列賽中，KT絲毫沒有因為瑞士制3-0早早晉級休息過久影響手感，從第一場展現了驚人的壓制力，老將中路BDD的表現可以說完全壓制了HongQ，CFO中路年輕小將，HongQ真的被偶像BDD上了一課。除此之外，KT其他路線選手狀態也極佳，第二場24分鐘推平CFO主堡，更刷新本次世界賽最快完賽紀錄。不過，本次CFO在世界賽旅途，先後擊敗T1、FLY等強敵，也在中國LPL第二種子AL手上拿下1小分，表現已經相當亮眼，時隔10年重返8強，也振奮了太平洋賽區LCP所有玩家的心！賽後，CFO總教練Chawy也表示：CFO派出車長Driver先發上路，KT也給足面子，直接將「賽恩」放上Ban位。CFO則將重點針對對手中路Bdd，連續Ban掉3隻中路角色。選角方面，KT在藍方搶下版本強勢打野「悟空」，後續補上「藍寶、塔莉亞、伊澤瑞爾、布郎姆」；CFO則選出「趙信、歐羅拉、鄂爾」以及經典組合「庫奇配娜米」。比賽開局，KT主動入侵CFO野區，迫使Doggo的庫奇在一等就點出位移技能E，讓前期對線稍顯吃力。3分鐘時雙方於下路河道爆發小團戰，CFO雖然率先拿下首殺，但KT成功擊殺CFO的中野組合，順勢掌握前期節奏並收下第一條小龍。8分鐘時，雙方在「虛空幼蟲」再度開戰，KT以4人就能抗衡CFO的5人，打成1換1，同時上路的藍寶持續穩定發育，拉開經濟與等級差距。隨後第二條小龍再度落入KT手中，團戰也全面勝出，使悟空打出4/0/1亮眼戰績。中期數波交戰中，KT憑藉經濟優勢持續擴大領先。雖然第三條龍被CFO打野JunJia成功偷下，但KT仍然輕鬆贏下團戰，20分鐘時經濟差距已達5600。25分鐘，CFO在巴龍區打出一波漂亮團戰，擊殺KT的AD與上路，稍微穩住局勢。不過KT很快重整旗鼓，在龍魂團再度發威，以1換5團滅CFO，徹底鎖定勝局。最終KT於32分鐘推平CFO主堡，以1：0暫時取得系列賽領先。第二場CFO由Rest頂替上路位置，進行陣容輪換。換到藍方的CFO在BP階段封鎖波比、尤娜拉與安比薩；雖然車長沒上，但KT延續策略，依舊Ban掉賽恩、姬亞娜與亞歷斯塔。CFO首選阿祈爾作為中路核心，接著補上特朗德打野與卡桑蒂上路；KT則以球女奧莉安娜搭配嘉文四世組成中野組合，上路補上鱷魚雷尼克頓，雙方上中野體系就此底定。CFO後續在下路選出凱莎搭配銳空，KT則以希維爾與納帝魯斯應戰。比賽一開始，KT又有一等套路，逼出JunJia閃現，而CFO主動換現，讓AD Doggo凱莎去上路發育，規避前期壓力。不過3分鐘，因為KT輔助跑線支援BDD，HongQ在中路送出首殺。KT持續針對中路施壓，讓HongQ發育受限。8分鐘時，雙方在虛空幼蟲處爆發團戰，JunJia被對方集火秒殺，後續團戰無法展開，KT拿下3隻虛空幼蟲Buff，經濟領先擴大至1,800金幣。12分鐘，KT三人包夾嘗試擊殺Doggo，但被CFO支援的柴犬美技化解，未能持續擴大劣勢。然而，KT全隊持續發力，中野差距逐漸顯現。雖然CFO的AD Doggo凱莎打出數波精彩操作，但仍難以扭轉局勢。最終，CFO主堡在24分鐘被KT摧毀，KT以2:0在系列賽中取得聽牌優勢，這場比賽也成為本屆世界賽截至目前，最快結束的一場。第三場比賽CFO又主動選擇回到紅方，KT藍方持續封鎖姬亞娜、妮可、尤娜拉，CFO則是Ban了菲艾、雷茲、安比薩。由於上一把CFO用掉了坦克殺手特朗德，因此KT首選立刻搶下賽恩，CFO則讓Rest拿出雷珂煞對抗。最終雙方完整陣容，KT為賽恩、維爾戈、柔伊，下路希格斯配亞歷斯塔；CFO則是雷珂煞、史嘉納、赫威，下路凱特琳搭配巴德。8分鐘雙方針對虛空幼蟲爆發團戰，KT打出1換3的團戰，順勢拿下幼蟲，HongQ又在下路被BDD控場，Deokdam炸彈人遠程支援收下擊殺，遊戲10分鐘KT經濟領先已經超過1千元。12分鐘CFO展開反擊，接連拿下KT的AD與輔助的人頭，將前期風向稍微穩住。17分鐘CFO第三條龍團不只偷到龍，還打出0換2神團戰，Rest後續又在中路1打3成功互換，CFO拿下諭示者，將經濟追平。不過20分鐘KT在中路又打出一波2換5神奇團戰，瞬間又將風向帶走。21分鐘CFO抓到KT輔助失誤，隨後速吃亞塔坎成功。22分鐘雙方又爆發激烈團戰，仍由KT取得勝利，KT也取下聽牌第三條龍。後續幾波團戰CFO雖然都奮力抵抗，但無奈KT的維爾戈、柔伊裝備好太多，團戰難以敵黨，就在29分鐘CFO主堡被推平，KT以3:0擊潰CFO前進4強。