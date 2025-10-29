全聯超人氣明星「福利熊」有新朋友！全聯今（29）日宣布，大全聯全新吉祥物「大全熊」以大腦袋、大力氣和大食量，加入全聯IP家族，並且洗腦主題曲《Mega Bear》將自10月31日起在全台全聯、大全聯門市播放，並且將首度變身萬聖節造型，在「2025天母搞什麼鬼」現身。
大全聯吉祥物「大全熊」前身為大潤發的「發仔」，自大潤發正式更名為大全聯後，業者也將發仔化身大全熊，以全新形象現身。全聯表示，「大全熊」是福利熊認識的新朋友，為了展現新氣象，發仔決定開啟健身之路，進化成能扛萬物的大力士，連個性也更加活潑開朗。
而未來大全熊也將推出洗腦主題神曲《Mega Bear》，由知名製作人深白色作詞編曲，以明亮電子節奏結合童趣旋律，歌詞中將以「大大大大」與「Mega Mega」成為整首歌曲的靈魂亮點，象徵大全聯「又大又全、幸福加倍」的品牌精神，也呼應歌詞中的「Double 福利 Double fun」，整首歌曲節奏輕快、節拍鮮明。主題曲將自10月31日起在全台全聯、大全聯門市播放，YouYube影片也將於當日公開。
為了迎接萬聖節狂歡週末，福利熊、水果探險隊及大全熊、將現身「2025天母搞什麼鬼17萬聖節嘉年華」，活動將於11月1日在天母運動公園盛大登場，當日下午1點玩偶們將現身發送糖果、南瓜桶，下午3點在主舞台表演。
據悉，目前全聯具代表性的「福利熊家族」除了福利熊、大全熊，還有「水果探險隊」由6隻融合水果與狗狗特色的角色組成，包括聰明開朗的蘋狗Bingo、活力的奇異狗Kiwiko、樂天熱情的香蕉狗Jungle、耿直義氣的芭樂狗Balego、天真樂觀的旺來狗Wanlaigo、魅力的芒狗Mango。
除了萬聖節即將到來外！年底萬聖矚目的聖誕節即將登場，「2025新北歡樂耶誕城」11月14日點燈，今年與知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，連續45天營造繽紛璀璨的耶誕節慶氛圍，會有熊大、熊美、莎莉、兔兔與minini夥伴們lenini、salini、bnini現身燈區，打造限定版耶誕造景與打卡點。《NOWNEWS》一次整理整理新北耶誕城開城時間、活動亮點、燈區搶先看。
