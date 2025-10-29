PASSION 24 秉持「FEEL THE WAKE」品牌精神，推出全新機能果汁系列，無添加糖、咖啡因、防腐劑、人工色素，讓「健康」變得有趣且容易做到，帶來兼具元氣補給與美力修護的創新飲品，搶攻快速崛起的機能飲品市場。全系列商品即日起於全家便利商店上架，邀請消費者一同開啟健康生活的新體驗。
根據市場研究報告指出，全球機能性飲料市場規模正快速成長，預估將由 2024 年的 2,306 億美元，提升至 2034 年的 4,665 億美元，年複合成長率（CAGR）達 7.3%。此增長動能主要受到健康意識提升、低糖與天然成分需求上升，機能性飲品正成為消費者日常生活中不可或缺的健康補給。
從早到晚，提供人體全方位補給
在快節奏的生活中，健康不該只是口號，而應該是簡單、隨手可得的日常選擇。PASSION 24 透過果汁基底搭配天然植物萃取與專利技術，推出兩款機能果汁，為您的每個日夜時刻注入專屬能量與美力：
「果力醒」元氣機能果汁飲：以99%百香果與蘋果汁交織出清爽風味，融合三種植萃成分，有助於提升能量、促進代謝與元氣補給。無論是專注工作挑戰、提升運動表現，或是社交應酬後的快速回復，都能幫助保持精神活力。
「果力美」膠原機能果汁飲：以綜合莓果汁搭配椰子水的清新風味，低卡低熱量（每瓶不到 32 大卡），有助於補充天然電解質並在運動後恢復元氣。添加 2500mg 德國專利水解膠原蛋白與酸櫻桃植萃配方，不僅協助夜間修復，更能滿足養顏美容、日常補水與運動恢復等多重需求，讓身體在休息時依然綻放美麗光采。
Passion Sisters : 美力最佳應援
中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters，將「PASSION」的共同理念從球場的熱情應援，延伸到生活中的美力補給。人氣成員 牛奶 特別分享，她日常會選擇「果力美」來維持活力與狀態，其配方專利水解膠原蛋白，添加維生素C輔助生成，讓肌膚由內而外散發光采。牛奶也透露：「每天早晚一瓶，既方便又能輕鬆補足每日所需，不論在球場或生活中都能保持最佳狀態。」
在球場上，Passion Sisters 以熱情舞動，點燃每一場比賽；而在生活中，「果力美」則成為守護美麗自信的貼心後援。從看台到日常，一起讓美力與熱情同時綻放！
10/29全台全家便利商店全面上市
10/29 全家便利商店 全台門市正式上市
全系列商品將於 全家便利商店、Mia C’bon 頂級超市、愛買量販及全台 World Gym 門市販賣機全面販售。相關活動與最新優惠資訊，敬請持續關注 PASSION 24 官方網站。
