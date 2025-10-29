我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市議員林智鴻今（29）於議會社政部門質詢時指出，鳳山區逾7萬客家人口，是全高雄市最多客家鄉親的區，卻因該區客家人口比例未達〈客家基本法〉第四條第一項所規定「三分之一以上」，無法納入中央客委會「客家文化重點發展區」，令該區鄉親較難對接中央通案大型計畫補助，連「客家幣」都無法在當地使用。林智鴻認為都會客庄文化仍亟需資源支持和發展，促請高市客委會應將修法相關訴求向中央表達，讓鳳山等客家人口數相對較高的行政區不再被排除。根據高市客委會統計數據，高市客家人口數前五名分別為鳳山（7.2萬）、三民（6.08萬）、左營（3.64萬）、美濃（3.54萬）、谷山（2.42萬），佔比分別為20.05%、18.05%、18.47%、91.75%、17.12%，其中鳳山客家人口逾美濃區的兩倍，但人口比例僅達2成，不如美濃9成的高比例，因此在法規「重點發展區」資格只認人口比例的前提下，鳳山就是無法列入。林智鴻認為，客家人口分佈會隨著時間演進、遷徙趨勢而有所不同，許多新一代客家人也來到都會區打拚，就像他的祖先來自屏東萬巒客庄，後來家族遷徙至台東，而個人因就學緣故來到高雄，隨後在鳳山深耕，這些在市區開枝散葉茁壯的族群，若未能投注充足資源，恐不利於客家族群文化的傳承。林智鴻列舉，從「客家幣」僅能在「重點發展區」使用，因而無法在鳳山區，或高市客家文物館所在的三民區使用，到「地方創生」、「產業創新」等常態競爭型中央補助計畫，以「重點發展區」作為優先或限定申請條件等，在在都顯示若要照顧更多的客家鄉親，讓客家文化推廣更全面，為此修正〈客家基本法〉實有必要，這也符合行政院長卓榮泰日前所宣示「處處都有客家親」的施政理念。林智鴻建議，應一併納入「客家人口數達直轄市、縣市內前五多之鄉鎮市區」，以高雄為例，這樣的修正方式將使鳳山、三民、左營、鼓山的客家鄉親都能受惠，也一併保障原有美濃、六龜、杉林、甲仙作為發展區的定位；而針對市府爭取「客家幣」能在市區使用卻無果，他也建議高市客委會，應和市府爭取相關案件提列行政院會六都首長報告事項，讓院會直接裁示。林智鴻也建議，他長期爭取的鳳山重要客家據點「黃埔客站」既然預計在明年一月底完工，高市客委會應盡力在明年新春連假前驗收完畢並開幕，進而讓到訪遊客與市民能更加認識在地文化，並有耳目一新的參訪感受。