我是廣告 請繼續往下閱讀

台中成為非洲豬瘟破口，事後包括疫調與廚餘處理方式荒腔走板，對此台中市議員江肇國今（29）日表示，羅廷瑋助理在地方帶風向，自從鄭麗文當上國民黨主席，中國的網軍就不護盧秀燕了，境外網軍沒在動，負面聲量爆表的盧秀燕只好出動自己的部隊上場洗白，先下令民政系統全面出擊，宣傳市府防疫有功，接著再讓乾兒子人馬四處造謠，全面卸責中央，奉勸盧秀燕，與其派人造謠洗地，不如好好回歸防疫、面對問題。江肇國在社群平台上秀出LINE截圖，內容顯示羅廷瑋助理稱「中央對於沒有症狀病豬何時該採檢，完全沒有SOP。等到台中主動採檢送驗，才急忙修改SOP。中央疏忽，地方無力可循！非洲豬瘟破口就是中央」。江肇國說，鄰里群組的謠言又來了，而且又是羅廷瑋的助理在帶風向，這幾天網友在說，自從鄭麗文當上國民黨主席，中國的網軍就不護盧秀燕了。境外網軍沒在動，負面聲量爆表的盧秀燕只好出動自己的部隊上場洗白。江肇國表示，盧秀燕先下令民政系統全面出擊，宣傳市府防疫有功，接著再讓乾兒子人馬四處造謠，全面卸責中央，但全國民眾都看得很清楚，這一整週來的豬瘟防疫亂象，就是盧秀燕無能、市府失職的結果。最後江肇國奉勸盧秀燕，與其派人造謠洗地，不如好好回歸防疫，誠實面對問題，不要再搞一些有的沒的。