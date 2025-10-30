中央氣象署表示，今（30）日白天東北季風減弱，北部、東半部天氣回穩，北台灣高溫可回升至28度。不過今晚東北季風再度增強，北部率先轉雨，周五萬聖節（10月31日），北部及東半部有明顯降雨；週末北台灣涼意明顯、清晨低溫下探19度。
今天的天氣：上午放晴回暖 入夜逐漸變天
10月30日今天的天氣，氣象署指出，東北季風減弱，各地大多為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星小雨，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨，入夜後東北季風再度增強，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，晚歸的朋友們建議攜帶雨具備用。
溫度方面，迎風面氣溫回升，北部白天高溫回升至28至30度，東半部高溫約27至29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請多添加衣物以免受涼。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏
環境部提及，今天東北季風減弱，環境風場為東北東風至偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天的天氣：雨勢又增多 北部、宜蘭下最大
10月31日明天的天氣，氣象署提及，東北季風影響，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
一週天氣：新一波東北季風 氣溫越來越低
氣象署表示，周六（11月1日）基隆北海岸、大台北山區、宜花東全天有局部短暫雨，桃園以北、竹苗山區、恆春半島有零星短暫雨，降雨時間較長。周日至下周二（11月2日至11月4日），除了東北季風持續影響之外，還有華南雲系移入台灣，主要降雨範圍集中在北部、東半部，同樣是全天有雨，中南部天氣則會更加穩定。
周五萬聖節，北部、東半部都會有有明顯降雨，中南部仍然是多雲到晴的穩定天氣；周五北部及宜蘭的氣溫也會下降，到了周末，北部宜蘭全天有涼意，清晨可能下探19至20度，其它地區雖然白天氣溫高，但夜間、清晨只有21至23度。
氣象署表示，周六（11月1日）基隆北海岸、大台北山區、宜花東全天有局部短暫雨，桃園以北、竹苗山區、恆春半島有零星短暫雨，降雨時間較長。周日至下周二（11月2日至11月4日），除了東北季風持續影響之外，還有華南雲系移入台灣，主要降雨範圍集中在北部、東半部，同樣是全天有雨，中南部天氣則會更加穩定。
周五萬聖節，北部、東半部都會有有明顯降雨，中南部仍然是多雲到晴的穩定天氣；周五北部及宜蘭的氣溫也會下降，到了周末，北部宜蘭全天有涼意，清晨可能下探19至20度，其它地區雖然白天氣溫高，但夜間、清晨只有21至23度。