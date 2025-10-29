我是廣告 請繼續往下閱讀

台塑三寶，台塑、台塑化、台化29日再公告，董事長已核准自10月29日至12月31日期間，將各自處分持有的南亞科普通股共1800萬股（1.8萬張），以今日收盤價133元估算，交易總金額約23.94億元，三寶合計約71.82億元，處分目的為營運資金運用。根據台塑三寶各自公告內容，目前各自持有南亞科逾29.1萬張，持股比例約9.99%，此次預計各自出售1.8萬張後，持股比例將進一步下降至9.41%公告中也提到，本次交易尚未實際出售，相關金額乃依董事長簽准日（10月29日）收盤價133元估算，後續將依實際成交價格調整。事實上，台塑三寶於9月30日就已經各自申讓南亞科2.5萬張，28日也公告已經處分完畢，平均價格98.67元，相較於公告價格71元大增38%。南亞科因為記憶體熱潮，股價急漲，儘管已經創下歷史新高，外資仍連續三天站在買方，投信也連續兩天加碼。