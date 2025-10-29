我是廣告 請繼續往下閱讀

封測股成為盤面焦點，京元電今日強漲攻至漲停，日月光也強漲8.8%。摩根士丹利最新報告，調升兩檔個股目標價。摩根士丹利指出，目前半導體價格通膨已經出現跡象，台積電確定明年晶圓價格將調漲3%至5%，這也會帶動封裝價格走揚估計5%至10%。大摩分析分析，台積電產能滿載，訂單推升日月光CoWoS封裝及京元電測試產能同樣旺；而日月光、京元電都在優化產品組合，將產能從低毛利產品轉向AI晶片；加上原物料價格走揚，包括金、銅與BT基板等成本增加，推高整體製造成本，這三大漲價主因支撐封裝後市。大摩將日月光目標價從188元上調至228元，同樣調高京元電目標價，從188元上調到218元。日月光本月漲幅達34%，京元電為26%，且縱使股價在高檔，法人依然繼續加碼。外資從8月25日以來對日月光幾乎只買不賣，總共大買14.3萬張；對京元電更是從8月7日以來陸續加碼，累計達到14.2萬張。