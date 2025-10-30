迴轉壽司放大絕！台灣壽司郎表示，今（30）日感謝祭登場，「生鮭魚壽司一貫20元」一日快閃鮭蜜限定日優惠，還有「北海道牛奶霜淇淋買一送一」、「黑鮪魚大腹」半價才50元，三款味噌湯任選「現折10元」降價吃到萬聖節，優惠菜單一覽。爭鮮迴轉壽司表示，鮮蝦壽司一貫10元、鮭魚生魚片20元、焦糖鮭魚壽司一貫30元，月底省錢優惠門市一次看。
壽司郎：生鮭魚20元！霜淇淋買一送一 味噌湯降價
台灣壽司郎表示，秋冬感謝祭三大優惠今起開吃。
◾️今鮭魚壽司20元！10月30日一日快閃鮭蜜限定日優惠，「生鮭魚2貫壽司」特別價格40元（原價60元）、相當於生鮭魚壽司一貫才20元。提醒大家，每店限量販售800盤（數量有限售完為止）。
◾️黑鮪魚大腹半價50元！10月31日一日限定，「黑鮪魚大腹」、「醬烤黑鮪魚大腹」半價50元優惠（每店合計限量500盤，數量有限售完為止，僅限內用消費，外帶外送恕不適用）。
◾️霜淇淋買一送一！即日起至10月31日(五)連續2天，「北海道牛奶霜淇淋買一送一」，幫大家換算一杯才20元爽吃。提醒大家，新竹慈雲路店、台中福科路店因機器維修中，不參與霜淇淋活動。
◾️味噌湯現折10元！即日起至10月31日(五)連續2天，三款味噌湯任選「現折10元」降價，包括蛤蜊味噌湯、鮭魚味噌湯、海苔味噌湯都變便宜。
爭鮮：鮮蝦10元！鮭魚生魚片20元、焦糖鮭魚30元 月底省錢菜單
爭鮮迴轉壽司表示，即日起至11月21日(五)，指定門市內用獨享隱藏優惠開跑，時間、菜單價格、門市一次整理：
◾️10月27日(一)至10月31日(五) 鮭魚一片20元
「極鮮鮭魚生魚片 2+1」優惠價60元（價值90元）
◾️11月3日(一)至11月7日(五) 飲料一杯30元
檸檬可樂／可爾必思「同品項飲品 1+1」特價60元（價值80元）
◾️11月10日(一)至11月14日(五) 鮮蝦一貫10元
「鮮蝦壽司 2+1」特價30元（價值45元）
◾️11月17日(一)至11月21日(五) 焦糖鮭魚一貫30元
「焦糖鮭魚 1+1」特價60元（價值80元）
7間指定門市：台南愛買店、中正家樂福、大灣店、文化中心店、光華家樂福店、屏東店、屏東家樂福店。提醒大家，活動僅供內用，外帶&外送平台不適用；爭鮮保留隨時調整及終止活動之權利。
資料來源：壽司郎、爭鮮迴轉壽司
